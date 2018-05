Im Mühlbach sind hunderte Fische verendet. Die genaue Ursache steht noch nicht fest, der Auslöser und Täter ist ebenso wenig bekannt.

„Am Samstag um 9.30 Uhr wurden wir verständigt, dass der Mühlbach im Bereich Herzogenburg-Oberndorf auf rund 2,2 Kilometern mit einem weißen Teppich bedeckt ist. Da kein Verursacher zu finden war, haben die Polizei verständigt“, erklärt Kurt Merkl vom Wehrverband Herzogenburg.

Ein Beamter von der Gewässeraufsicht der Bezirkshauptmannschaft nahm Wasserproben und Proben der verendeten Fische, der derzeit einer Analyse unterzogen werden.

Merkl: „Die Fische sind erstickt, ein Teil davon ist in die Höhe gesprungen, ein Teil gleich zum Boden gesunken. Es gab die Überlegung, den Bach in die Traisen zu leiten, aber da gibt es natürlich Auflagen, denn es könnte sein, dass dort Leute an diesem heißen Tag zum Baden sind.“

Der Fischereiverband und die Kraftwerksbesitzer bemühten sich am Wochenende, den Verursacher zu finden, bis jetzt jedoch vergeblich. Daher wurde Anzeige gegen unbekannte Täter erstattet.

In Traismauer schwammen hunderte tote Fische. Bürgermeister Herbert Pfeffer zeigte sich bei einem Lokalaugenschein entsetzt: „Ich hoffe, dass der Verursacher bald ausgeforscht wird.“