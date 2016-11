Ehrgeizige Ziele hat sich die neuformierte Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisen- & Fladnitztal (kurz: KEM) gesetzt, um auch auf Gemeindeebene dem Klimawandel entgegenzusteuern. „Die KEM Unteres Traisental gibt es auf Initiative von Dieter Lutz und Kurt Merkl seit 2010 mit dem Ziel, die erneuerbare Energie in der Region zu stärken. Unser Ziel in der KEM war am Anfang die Stärkung der Wasserkraft“, erklärt KEM-Geschäftsführer und Energieberater Alexander Simader.

Am Anfang stand die Wasserkraft

Die Stärkung der Wasserkraft in den Werksbächen habe bedeutet, dass große Investitionen durchzuführen waren. Mit der Errichtung von Fischaufstiegshilfen in Spratzern, Altmannsdorf und Wolfswinkel konnte maximale Betriebssicherheit für alle 52 Kleinwasserkraftwerke zwischen St. Pölten und Traismauer erreicht werden. Simader: „Alleine diese Investitionen betrugen rund zwei Millionen Euro.“

Nun geht man einen Schritt weiter. Waren in der KEM zunächst „nur“ Herzogenburg, Traismauer, Nussdorf und Inzersdorf-Getzersdorf vertreten, so hat sich jetzt eine Kleinregion mit sieben Gemeinden formiert. Sie greift dabei auf die bereits bestehenden Strukturen der Klima- und Energiemodellregion und auf das gleichlautende Bundesförderprogramm zurück. Mit Wölbling, Paudorf und Statzendorf erhält die KEM nicht nur eine Erweiterung, sondern auch motivierte Gemeinden, die rasch Ergebnisse bei einzelnen Klimaschutzprojekten erzielen möchten. Der neue Namen der KEM lautet daher KEM Unteres Traisental & Fladnitztal. Erster Obmann ist Traismauers Stadtchef Herbert Pfeffer, als seine Stellvertreterin fungiert Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel.

„Das Ziel vom Pariser Klimaschutzabkommen als auch der KEM ist klar definiert: Um die weltweite durchschnittliche Erderwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten, braucht es rasche Impulse, die Mitarbeit aller Staaten und das langfristige Aussteigen aus den fossilen Energieträgern“, so der Bürgermeister Herbert Pfeffer in seinen Ausführungen.

Nur wenn man in den Gemeinden beginne, positive Impulse zu setzen, werde man den staatlichen Prozess mitgestalten können. Sonst bestehe die Gefahr, dass nur „von oben“ Bestimmungen und Regulativen kommen werden, um am Ende das Klimaziel erreichen zu können. Mit dem neuen gemeinsamen Verein wollen sich die Gemeinden hier wappnen und vorausschauend agieren. Zudem sollen natürlich Fördermittel von Bund und EU abgeholt und in den Gemeinden eingesetzt werden.

Einigkeit: „Bürger sollen profitieren“

„Wenn Lenkungs- und Steuerungsmaßnahmen erforderlich sind, und diese durch staatliche Strukturen finanziell unterstützt werden, dann sollen die Bürger unserer Gemeinden davon profitieren können!“, sind sich alle Bürgermeister einig. Mittlerweile gibt es bereits eine Reihe von Maßnahmen, die in den einzelnen Gemeinden, beispielsweise Umrüstung auf eine LED-Straßenbeleuchtung, Ausbau der Photovoltaikanlagen, Umstellung bei Heizungen (Wärmepumpen, Biomasse-Heizwerke), Erweiterung des regionalen E-Car-Sharing-Angebotes, Nutzung der Windkraft oder Gebäudesanierungen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen.

„Wir stellen schon reichlich Budget für Klimaschutzmaßnahmen und Förderungen zur Verfügung und wollen, dass dieses Geld zukünftig noch effektivere Ergebnisse liefert und deutlich mehr Umsetzungsmaßnahmen und auch Bewusstseinsbildung bei den Bürgern ankommen!“, so die anwesenden Bürgermeister und Gemeindevertreter in ihrer Abschlusserklärung am Ende der Präsentation.