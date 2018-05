Unter dem Motto „Lerne deine Musikschule kennen“ fand am vergangenen Freitag der „Tag der Musikschulen“ statt. Landesweit wurde an rund 130 Standorten eine eindrucksvolle Leistungsschau geboten. In Traismauer und Sitzenberg-Reidling besuchten am Vormittag Ensembles der Musikschule die Kindergärten und die Volksschulen und überbrachten musikalische Grüße. Mehrere Ensembles mit ihren Lehrern und Musikschulleiter Andreas Rauscher (Gitarre) zeigten den Kindern viele Instrumente, die an der Musikschule Traismauer unterrichtet werden und gaben Kostproben ihres mittlerweile erlangten Könnens zum Besten.

Musikschule ist in Feierlaune

„Bereits zum achten Mal fand landesweit ein derartiger Aktionstag statt. Seitens der Musikschule Traismauer waren insgesamt 13 Musikschullehrer und rund 50 Musikschüler, aufgeteilt auf zwei Gruppen, in den diversen Bildungseinrichtungen zu Gast“, erklärt Musikschulleiter Andreas Rauscher.

Dieses Jahr, zum 60-jährigen Jubiläum des Managements für Musikschulen in NÖ, stand der „Tag der Musikschulen“ auch unter dem Motto „Musizieren macht Freu(n)de“.

Die Musikschule Traismauer befindet sich ebenfalls in Feierlaune, denn nebst den tollen Erfolgen bei den diversen Wettbewerben (beispielsweise „prima la musica“) gilt es, heuer auch das Jubiläum „50 Jahre Musikschule Traismauer“ würdig zu begehen. Vor Kurzem wurde an sieben Tagen eine CD aufgenommen, bei der rund 270 Musikschüler Musikstücke und Songs einspielten. „Beim Brassfestival, das heuer am Wochenende vom 8. bis 10. Juni stattfinden wird, soll die Musikschul-CD in einem feierlichen Rahmen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zusätzlich wird es auch einen Festakt und zahlreiche musikalische Highlight seitens der Musikschule Traismauer zum Auftakt geben“, so der engagierte Musikschulleiter abschließend.