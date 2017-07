Traismauer

Um die Ferien abwechslungsreich zu gestalten, hat die VP auch in diesem Jahr eine Kinderferienaktion organisiert. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe hat das Team, bestehend aus Stadträtin Veronika Haas, Martina Pipp sowie der Gemeinderätin Sabine Strohdorfer, zu einer abendlichen Wanderung zum Korkenzieher geladen. „Über 40 Wanderlustige, darunter rund 30 Kinder, nahmen an der Vollmond-Wanderung teil. Nach einem Picknick beim Aussichtsturm konnten wir als besonderen Gast die Kinder- und Jugendbuchautorin Sonja Kaiblinger, eine gebürtige Traismaurerin, begrüßen.“, so Hauptorganisatorin Haas.

Mit dem Sonnenuntergang begann auch die Vollmondlesung, in der die Buchautorin ihr neuestes Werk „Chloe und der Sprung in der Schüssel“ präsentierte. „Die Buchpräsentation beim Korkenzieher war für mich eine besondere Premiere. Normalerweise findet Derartiges in einer anderen Umgebung statt. Es war ungewöhnlich und doch eine schöne, stimmungsvolle Erfahrung.“, so Sonja Kaiblinger. Danach marschierte die Gruppe zurück zur Kellergasse.

Abwechslungsreiches Programm geht weiter

Bereits in wenigen Tagen geht die Ferienaktion weiter. Am Freitag, 14. Juli, findet ein Radausflug zum Herzogenburger Minigolfplatz statt. Dann stehen ein Besuch des Ö3-Studios, des Planetariums in Wien, des Auwaldes und der Besuch des familyParks in St. Margarethen/Neusiedlersee am Programm.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl ist eine Anmeldung zu den Aktivitäten erforderlich. Diese ist bei Veronika Haas unter 0676/4211209 oder veronika.haas@netway.at, bei Martina Pipp unter 0676/3584094 oder martina.pipp@gmx.at oder bei Sabine Strohdorfer unter 0699/ 12341346 oder sabine.strohdorfer@gmail.com möglich.