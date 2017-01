Handelt es sich bei dem Toten, der in der Vorwoche von einem Fischer in einem Pkw am Grund eines Teichs bei Hollenburg gefunden wurde, um den seit 2004 vermissten Karl Wurst aus Traismauer? Einiges spricht dafür: Das Auto gehörte Wurst, der Teich ist außerdem nur von Traismaurer Gemeindegebiet mit dem Auto gut erreichbar. Endgültige Gewissheit soll aber ein DNA-Test des Gerichtsmedizinischen Instituts Innsbruck bringen, dessen Ergebnis Ende dieser Woche erwartet wird. Bekannt ist hingegen bereits das Obduktionsergebnis: Fremdverschulden kann demnach ausgeschlossen werden.

Handelt es sich bei dem Toten um Karl Wurst? Ein DNA-Test soll dies klären. | NOEN, privat

Wie die NÖN damals berichtete, ist Wurst seit dem 2. Juli 2004 vermisst. Der letzte Kontakt mit Angehörigen fand telefonisch statt. Der schwer an Asthma erkrankte zweifache Familienvater, der damals 47 Jahre alt war, ging ohne Reiseutensilien, Medikamente und Geld außer Haus und fuhr mit einem weißen VW Passat Kombi in unbekannte Richtung davon. Aufgrund der Umstände (Wurst war aufgrund seiner Erkrankung jahrelang arbeitslos, dazu gab es finanzielle Schwierigkeiten) konnten Familienangehörige schon damals nicht ausschließen, dass er sich möglicherweise das Leben genommen hatte.

Komplizierte Bergung aus dem Wasser

Äußerst kompliziert gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs zu Beginn der Vorwoche, die von der „Cobra“ zusammen mit dem NÖ Tauchdienstes und der Feuerwehr Krems durchgeführt wurde. Die Einsatztaucher der „Cobra“ übernahmen zunächst die Spurensicherung unter Wasser, die Feuerwehrtaucher führten dann die Bergung des Wracks durch. Sie brachten Hebeballons an, sodass es an die Oberfläche gehoben werden konnte. Mit einem Wechselladefahrzeug wurde der Pkw geborgen und nach einer neuerlichen Spurensicherung an Land dann mit hydraulischen Rettungsgeräten der Feuerwehr geöffnet. Erschwerend kam neben der Kälte auch die Tatsache hinzu, dass die Feuerwehr jeden Schritt dokumentieren musste, damit die Ermittler etwaige Schäden am Pkw, die von der Bergung stammen, zuordnen konnten. „Dieser Einsatz stellte eine besondere Herausforderung auch für erfahrene Feuerwehrmitglieder dar“, heißt es seitens der Florianis.