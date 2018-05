Eine Energetikerin aus der Römerstadt war mit ihrer jungen Hündin an der Traisenlände unterwegs. Der Vierbeiner genoss eine Abkühlung in der Traisen. Ein weiterer Hundehalter kam des Weges, Hündin „Coco“ verließ das Wasser und näherte sich dem Vierbeiner, um ihn zu beschnuppern.

Plötzlich griff das „Herrl“ zu einem Stock und drosch wie wild auf „Coco“ ein. Hündin und Hundehalterin erlitten einen Schock. Was die Frau zu dem schrecklichen Vorfall sagt, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.