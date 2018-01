Auch im Vorjahr liefen die „Lauffreunde Traismauer“ wieder für den guten Zweck, nun erfolgte die Spendenübergabe.

Schon zum sechsten Mal wurde so das Adventlicht von Mariazell nach Traismauer „gelaufen“. Dabei sammelte man Spenden. Es wurde ein neuer Rekord von 3.702 Euro erzielt, der der Anschaffung neuer Unterrichtsmaterialen für die Allgemeine Sonderschule dient.

Die Läufer starteten von der Basilika und kamen vor Weihnachten in der Pfarrkirche Traismauer an. Auch zwei Lehrerinnen der Sonderschule Traismauer – Christina Schmidt und Daniela Hollaus – nahmen an dem Lauf teil und brachten das Friedenslicht die letzten Kilometer von Oberndorf nach Traismauer.

Bei der feierlichen Spendenübergabe wurden die Brötchen von der Fleischerei Gattringer Kerzig sowie Wein von Winzer Franz Pichler gesponsert.