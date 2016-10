„Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurden die Mitbegründer der Fine Art-Galerie, Inge und Franz Zauchinger, anlässlich eines runden Geburtstags sozusagen in die „Kulturrente“ verabschiedet. Sie werden sich in Zukunft dem Besuch der Ausstellungen und nicht mehr der Ausrichtung von Veranstaltungen widmen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Aufbauarbeit, die sie für den Verein geleistet haben“, so der langjährige Obmann Martin Lutz. Im Vereinsvorstand hat es mehrere Veränderungen gegeben und der Verein ist nun für die Zukunft breiter aufgestellt. „Mit Jutta Fischel, Konrad Stania sowie Caroline Lutz und Max Röhrle wurden mehrere neue Mitglieder in den Vorstand gewählt. Damit wird das Team kompetent erweitert und wir haben vor in Zukunft ein noch ambitionierteres Programm zu gestalten als bisher“, so der Kunstvereinsobmann Bernhard Schneider.

Fine Art-Galerie hat sich gut etabliert

Seit etwas mehr als fünf Jahren ist das „10er Haus“ in der Traismaurer Innenstadt der Vereinssitz des Kunstvereins „FineArt“. Bereits 1996 begannen Inge und Franz Zauchinger in ihrem Haus in Krems-Stein eine intensive Ausstellungstätigkeit. Beständig steigende Besucherzahlen sprengten den Rahmen der verfügbaren Räumlichkeiten und der Wunsch, großformatige Bilder und Skulpturen zu präsentieren, gaben vor rund neun Jahren den Anstoß, gemeinsam mit Martin Lutz aus Traismauer den Verein „FineArt“ Galerie- und Kunstverein zu gründen. Durch den Erwerb und der anschließenden Generalsanierung des 10er Hauses sowie der entsprechenden Adaptierung schufen Martin und Erna Lutz die Voraussetzungen, um den Kunstverein in Traismauer zu etablieren. In Anerkennung für ihr Engagement hat die „FineArt – Galerie“ 2015 den Kulturpreis des Landes NÖ für Kulturinitiativen erhalten.

Das Herbstprogramm startet in Kürze

Bereits am Freitag, 7. Oktober, startet das Herbstprogramm mit einer Ausstellung mit dem Titel: „Ungarn 1956“ von Erich Lessing, einem der bedeutendsten Nachkriegsfotographen Österreichs. Eine Woche später, am Freitag, 14. Oktober, gastiert die Musikformation „The Common Blue“ mit einem Konzertabend im 10er Haus. Auch an den Tagen des offenen Atelier , 15. und 16. Oktober, beteiligt sich die FineArt- Galerie mit Przemysław Jezmirski, einem international anerkannter Medienkünstler.