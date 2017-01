Wenn er in Feierlaune ist, trinkt er zwei bis drei Doppler Wein am Nachmittag. Danach wird er aggressiv und bedroht und schlägt seine Mitmenschen. Jetzt sitzt ein 26-Jähriger, der in Tulln geboren wurde und derzeit ohne feste Wohnadresse ist, vor dem Richter. Zur Last gelegt wird ihm eine ganze Latte an Delikten: gefährliche Drohung, Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz. Einige Vorstrafen stehen zu Buche, zwei davon einschlägig.

Der Beschäftigungslose zeigt sich beim Prozess am Landesgericht St. Pölten geständig. Im August hat er ein 14-jähriges Mädchen, die Schwester seiner Ex-Freundin, in Zwentendorf bedroht. „Ich stech‘ dich gleich ab!“ und „Ich bring‘ dich um!“ hat er nach dem Konsum von zwei Dopplern gerufen.

Festnahme, zwei Promille

Grund dafür: Das Mädchen hätte vor Gericht als Zeugin gegen ihn aussagen sollen. Die Polizei musste den Tullner daran hindern, in das Haus zu gelangen. Er wurde festgenommen, stolze zwei Promille Alkohol im Blut wurden anschließend festgestellt.

In Traismauer hat der Angeklagte die 14-Jährige vor einem Wohnhaus geschlagen.

Ein Zeuge will zwei Faustschläge gegen das Gesicht des Mädchens beobachtet haben. Auch das streitet der 26-Jährige nicht ab.

„Waren nur normale Ohrfeigen“

Schläge und Ohrfeigen hat auch seine Ex-Freundin immer wieder abgekriegt, sogar gewürgt hat er sie. „Warum haben Sie keine Handlungsalternativen?“, fragt der Richter. „Es passiert ja nur, wenn ich provoziert werde und betrunken bin. Außerdem waren es meistens nur normale Ohrfeigen“, meint der Angeklagte. „Normale Ohrfeigen?! Hören Sie sich eigentlich zu, wenn sie reden?“, fragt der Richter fassungslos.

Ebenfalls angeklagt wurde der Mann wegen des Besitzes eines Schlagringes. Den soll er vor der Tullner Rosenarcade an seine 14-jährige Bekannte übergeben haben. Ein Freund hat die Übergabe beobachtet und den Schlagring an sich genommen. Jetzt sitzt auch er vor dem Richter.

„Ich wollte nicht, dass sie bestraft wird“, erklärt der 24-Jährige. „Sie haben den Schlagring drei Tage in ihrem Besitz gehabt, obwohl sie wissen, dass das strafbar ist“, sagt der Richter. Der 24-Jährige, ebenfalls aus Tulln, betont: „Ich habe den Schlagring eh ins Handschuhfach gelegt. Das Auto war versperrt.“ Der Schlagring wurde beschlagnahmt.

Für den 24-Jährigen, der ebenfalls mehrere Vorstrafen zu Buche stehen hat, setzt es eine 800-Euro-Geldstrafe für den Verstoß gegen das Waffengesetz. Eine Ratenzahlung von 100 Euro pro Monat wurde vereinbart. „Um das zu begründen, muss ich mich ohnehin schon mit der linken Hand unterm rechten Ohr kratzen“, so der Richter zur milden Strafe.

Mild fällt das Urteil auch für den 26-jährigen Gewalttäter aus, er wird zu neun Monaten teilbedingter Haft verurteilt, drei Monate muss er tatsächlich absitzen. Ein Fußfesselvollzug ist möglich. Außerdem muss er ein Anti-Gewalt-Training absolvieren. Über den Mann hängt jedoch ein Damoklesschwert, das versucht man ihm einzutrichtern: „Wenn sie in dieser Tonart weitermachen, wird das in einer langjährigen Haftstrafe enden, denn beim nächsten Mal scheppert‘s“, gibt ihm der Richter mit.