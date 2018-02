Die Firma TKM („The Knife Manufacturers“) wird ihren Standort in der Venusberger Straße Ende Juni schließen. Das gab TKM-Geschäftsführer Thomas Meyer aus der Konzernzentrale in Remscheid (Nordrhein/Westfalen) im NÖN-Exklusivgespräch bekannt. Der zweite Standort des Unternehmens in Österreich, konkret in Böhlerwerk (Bezirk Amstetten) wird hingegen aufgewertet.

43 Mitarbeiter sind von der Schließung in der Römerstadt betroffen. Davon arbeiten 35 in der Produktion. Acht Mitarbeiter in anderen Bereichen sollen nach Böhlerwerk übersiedeln.

Am Standort Traismauer keine Gewinne

Bis 1999 gehörten die beiden Werke in Österreich (damals „Böhler-Miller Messer- und Sägen-GmbH“) zu Böhler-Uddeholm. Groß war das Aufatmen in Traismauer nach dem Verkauf des defizitären Betriebes an die deutsche TKM-Gruppe.

CEO Thomas Meyer erläutert im NÖN-Gespräch ungeschminkt die Gründe, die zur Umstrukturierung geführt haben. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren am Standort Traismauer keine Gewinne geschrieben. Die Mitarbeiter und wir haben alles versucht, es hat jedoch nicht gereicht.“ Die Sägenwelt wachse nicht, deshalb werde ein europaweites Kompetenzzentrum „Säge“ an einem doppelt so großen Werksstandort in Finnland geschaffen. Dort wird produziert, die Bereiche Vertrieb, Entwicklung und Service werden in Böhlerwerk aufrechterhalten und ausgebaut.

Auch Überlegungen in die Gegenrichtung

Man habe, so Meyer, auch überlegt, das Kompetenzzentrum „Säge“ von Finnland nach Traismauer zu verlegen, diese Überlegung jedoch ganz schnell wieder verworfen: „Die angemieteten Hallen in Traismauer lassen keinen Ausbau zu, das Werk im finnischen Akaa/Toijala ist überdies mehr spezialisiert.“

In Böhlerwerk verzeichnete TKM in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Entwicklung und stärkte kontinuierlich die Position als Spezialist in der Herstellung von hochwertigen Industriemessern für die Papier-, Pappe-, Holz- und Metallindustrie. Darüber hinaus etabliert sich das Unternehmen zusehends in der Fertigung und Bearbeitung von hochpräzisen Maschinenbauteilen, sodass unter anderem auch heuer wieder große Investitionen in ein modernes Bearbeitungszentrum für komplexe Fräsarbeiten getätigt werden.

„Durch die Verlagerung der Bereiche Vertrieb, Entwicklung und Sägen-Service in den größeren Standort Böhlerwerk können zusätzliche Synergieeffekte sowie technologische Kompetenzen genutzt werden“, erläutert Axel Müller, kaufmännischer Geschäftsführer von TKM Austria.

Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Für uns ist die Nachricht von der Schließung eine Hiobsbotschaft. Man kann jetzt nur mehr schauen, dass man abfedert, mildert, Schadensbegrenzung betreibt.“