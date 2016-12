Die traditionelle Weihnachtsfeier des Samariterbundes Traismauer wurde dieses Jahr im Donaurestaurant Rössler abgehalten. Über 80 Personen, größtenteils aktive Mitglieder mit ihren Begleitungen, nahmen am gemütlichen Jahresabschluss teil. Auch die Bürgermeister Herbert Pfeffer (Traismauer) und Ewald Gorth (Inzersdorf-Getzersdorf) waren der Einladung von Obmann Manuel Raffel gefolgt.

Jugendgruppe seit 2014 wieder aktiv

Raffel nutzte die Gelegenheit, die bisherigen Tätigkeiten des 2014 neu gewählten Vorstandes, sozusagen zu dessen Halbzeit, Revue passieren zu lassen.

„Es freut mich, dass wir seit unserer Wahl unsere Aktivitäten jedes Jahr ein wenig ausweiten konnten. So ist seit Herbst 2014 unsere Jugendgruppe nach längerer Pause wieder aktiv und hat nach wie vor zahlreiche Mitglieder. Seit 2015 nehmen wir am alljährlichen Traismaurer Adventmarkt teil und sind so auch in gemütlicher Atmosphäre in der Bevölkerung präsent. Besonders stolz macht mich der 2016 in Traismauer abgehaltene Rettungssanitäterkurs, bei dem wir immerhin sechs neue, aktive Sanitäter gewinnen konnten, die ihre Prüfungen bereits erfolgreich absolviert haben!“, so der Obmann in seinem kurzen Rückblick.

Verdienstkreuz am roten Band

Wie in jedem Jahr wurde anschließend die Ehrung verdienter Mitglieder durchgeführt. Besonders hervorzuheben ist dabei das Verdienstkreuz am roten Band für mindestens 24 Jahre aktiven Sanitätsdienst, das an den ehemaligen Obmann und nunmehrigen Bürgermeister Herbert Pfeffer verliehen wurde.

Besonders bedacht wurden auch die erfolgreichen Absolventen des Rettungssanitäterkurses (Tanja Feichtinger, Anton Gießenbacher, Martina Koberger, Bastiane Pinz, Matthias Singhofer und Markus Stricker), die von ihrem jeweiligen Praxisanleiter ein gerahmtes Bild von diversen Übungen sowie offizielles Rücken- und Namensschild überreicht bekamen.

Manuel Raffel abschließend: „Wir bedanken uns bei allen, die uns im Jahr 2016 unterstützt haben und wünschen ein frohes Weihnachtsfest sowie ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!“