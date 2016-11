Vor wenigen Wochen wurde der „Fischereiverein Unteres Traisental“, der seinen Vereinssitz am Eisteich unmittelbar neben der Vereinsanlage der SC Eisschützen hat, gegründet. Der neue Verein hat derzeit rund 20 Mitglieder.

Als eine der ersten Aktivitäten neben der Vereinsgründung hat der Fischereiverein mit Obmann Josef Frank am vergangenen Wochenende mit dem Verkauf von Christbäumen begonnen.

Verein spendete Christbäume

Über Vermittlung von Bürgermeister Herbert Pfeffer hat der neue Verein zum Start des Christbaumverkaufs mehrere Christbäume an Traismaurer Bildungs- und Sozialeinrichtungen als auch Blaulichtorganisationen gespendet; beispielsweise an das Volkshilfe-Seniorentageszentrum, die Kindergärten, die Neue Mittelschule, die ASBÖ- Dienststelle, die Stadtfeuerwehr oder an die Außenwohngruppe Stollhofen von „Rettet das Kind“.

Zunächst wurden Gutscheine übergeben, die in den nächsten Tagen und Wochen je nach Bedarf eingelöst werden können. Ein Christbaumkauf ist bis zum 24. Dezember täglich von 9 bis 18 Uhr am Vereinssitz (Eisteichweg in Stollhofen) möglich.