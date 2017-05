Aufmerksamen Beobachtern ist aufgefallen, dass es statt bisher drei heuer nur mehr zwei Maifeiern in der Region gegeben hat: Herzogenburg und Fladnitztal (in Statzendorf) gingen wie geplant über die Bühne, Traismauer fiel aus.

SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Maibaumaufstellen und das Feuerwehrfest in Stollhofen hätten uns in die Bredouille gebracht. Wir sind mit dem Bus nach St. Pölten gefahren, um den Auftritt unseres designierten Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl zu erleben.“

Pfeffer spricht von einem „neuen Weg“, den man gehen wollte. Andererseits könnte der neue Weg auch damit zusammenhängen, dass die Maifeier zuletzt unter argem Frequenzschwund gelitten hat.

Steht ein Aufstieg Pfeffers bevor?

Ob Herbert Pfeffer in Zukunft näher an Franz Schnabl rückt, bleibt indessen offen. Es ist kein Geheimnis, dass es interne Überlegungen gibt, Bürgermeister, die bei den jüngsten Gemeinderatswahlen überdurchschnittlich erfolgreich waren, bei den Kandidatenlisten für die Landtags- und auch Nationalratswahl an vorderer Stelle zu berücksichtigen. Dazu zählt Pfeffer.

Er hält sich jedoch völlig bedeckt: „In Kürze tagt der Bezirksparteivorstand, danach werde ich Stellung nehmen.“