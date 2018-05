Zur Spatenstichfeier für die neue Reihenhausanlage in Traismauer-Rittersfeld begrüßte Baumeister Dietmar Geiger (Geschäftsführer der GED Wohnbau GmbH) zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister Herbert Pfeffer und den Vizepräsidenten der NÖ Wirtschaftskammer, Dieter Lutz.

In den nächsten Monaten soll in der Erzdechant-OberbauerGasse in Rittersfeld auch mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung eine neue Reihenhausanlage, bestehend aus acht Doppelhäusern und 18 Reihenhäusern jeweils in der Größe von etwa 96 bis 126 Quadratmetern errichtet werden. Die Anlage wird in Passivbauweise und mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung ausgeführt werden. Zudem hat jedes Reihenhaus eine zugeteilte Gartenfläche mit Terrasse. Weiters stehen pro Reihenhaus zwei Pkw-Abstellplätze zur Verfügung.

Die voraussichtliche Fertigstellung der neuen Wohnhausanlage ist für Dezember 2018 geplant.

In den Ansprachen wurde darauf als auch die Wichtigkeit eines derartigen Angebots vor allem für Familien hingewiesen.

Ein weiterer Höhepunkt des Spatenstichs war die feierliche Segnung des Projekts durch Stadtpfarrer Josef Seeanner.