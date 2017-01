In den Dienst der guten Sachen haben sich die Lauffreunde Traismauer gestellt, eine rund 20 Personen umfassende Gruppe von Hobbyläufern: Im Rahmen der Aktion „Friedenslicht“ wurde das Adventlicht in Form eines Staffellaufs mit einer Olympiafackel von Mariazell über Gscheid nach Lilienfeld und anschließend nach Traismauer gebracht.

Zeitig am Morgen erfolgte der Start vor der Basilika in Mariazell und endete mit einem großartigen Empfang im Beisein von Stadtpfarrer Josef Seeanner und Bürgermeister Herbert Pfeffer vor der Stadtpfarrkirche in Traismauer.

Während des Laufs sammelten die Lauffreunde zahlreiche Spenden größtenteils aus dem persönlichen Umfeld.

Geld wird für Ausflüge und Urlaub verwendet

Schlussendlich konnte ein Gesamtbetrag von 4.539 Euro erlaufen werden. Dieser Betrag wurde nun an die Außenwohnstelle Traismauer-Stollhofen von „Rettet das Kind“ übergeben. Verwendet wird er für verschiedenste Aktivitäten, beispielsweise Ausflüge, Urlaub oder aber auch für diverse Anschaffungen.

In der Außenwohngruppe Stollhofen wohnen derzeit acht Kinder im Alter von neun bis 16 Jahren.

Sie werden von zwei Erzieherinnen, zwei Wirtschaftshilfen und einer Lernhilfe betreut. „Rettet das Kind“ ist ein privater, überparteilicher und gemeinnütziger Verein.

Bemerkenswert für eine Außenwohngruppe ist die familienähnliche Struktur, das Zusammenbleiben von Geschwistern und die soziale Einbettung in eine Gemeinde. Die meisten der in sehr jungem Alter aufgenommenen Kinder leben bis zu ihrer Verselbstständigung in einer Außenwohngruppe.

Der positive Zuspruch aller Unterstützer zu dem Benefizlauf motiviert die Lauffreunde aus Traismauer, das Adventlicht auch im Jahr 2017 wieder am dritten Adventwochenende in die Römerstadt zu bringen.