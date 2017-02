Traismauer

„Äußerst bedauerlich, weil dadurch unwiederbringlich gewachsene Infrastruktur verloren geht!“ VP-Stadträtin Veronika Haas ist enttäuscht über das Verhandlungsergebnis zwischen ÖBB und SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer. Durch die geplante Auflassung der Eisenbahnkreuzung „Himmelreich“ habe die Frauendorfer Bevölkerung künftig Nachteile durch lange Umwege. Auch die Winzer seien negativ betroffen.

Was sie besonders ärgert: „Dass Pfeffer das Ganze als Sicherheitspaket verkaufen will, grenzt an einen Faschingsscherz, denn die Anlagen funktionieren, die Kreuzungen sind sicher.“

Auch die Auflassung der Kreuzung Reidlinger Straße in Gemeinlebarn stößt Haas sauer auf: „Aber es scheint, als sind wir hier machtlos.“

Von einem „desaströsen Verhandlungsergebnis“ spricht die Liste MIT.

„Mehr als das bereits im Dezember vorgelegte Zugeständnis von Seiten der ÖBB hat Pfeffer nicht erreicht, man hätte sich daher das gesamte Schauspiel von Unterschriftenaktionen und vermeintlichen Verhandlungsrunden gleich ersparen können. So war zum Beispiel die Eisenbahnkreuzung auf Höhe von Frauendorf für Pfeffer in den Verhandlungen gar kein Thema mehr!“, so Gemeinderat Günther Brunnthaler. Sein Fazit: „Während bei den ÖBB vermutlich heute noch die Sektkorken knallen, ist dieses Ergebnis für unsere Stadtgemeinde ein Anlass zum Fremdschämen!“