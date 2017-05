Er galt als „Phantom“ und die Hoffnung, ihn zu schnappen, war nicht sehr groß. Doch jetzt gelang es Ermittlern des Landeskriminalamtes, einen brutalen Räuber dingfest zu machen.

Rückblende: Im Jänner 2013 ist die damalige Gastronomin Therese Pokorny vom „Traismaurer Krügerl“ überfallen worden. Der Täter passte sie nach der Sperrstunde ab.

Als sie in ihr Auto in der Venusbergerstraße steigen wollte, versetzte ihr der Mann mit einem Radmutternschlüssel zwei wuchtige Schläge auf den Hinterkopf. Dann nahm er zwei Handtaschen an sich, in denen sich rund 5.000 Euro, ein Mobiltelefon und mehrere Schlüssel befanden, und suchte das Weite. Die damals 56-jährige Wirtin erlitt durch die Schläge schwere Kopfverletzungen und musste mehrere Tage im Universitätsklinikum St. Pölten verbringen.

Einsatzkommando stürmte Wohnung

Eine der beiden Handtaschen konnte sichergestellt werden. Vom Täter fehlte jede Spur - bis zur Vorwoche.

Denn Polizisten hatten nach einem Eigentumsdelikt Ermittlungen gegen einen 25-Jährigen aufgenommen und dabei Spuren sichergestellt. Diese Spuren sind routinemäßig mit jenen Spuren verglichen worden, die der damals 21-Jährige am Tatort in Traismauer zurückgelassen hatte: Volltreffer!

Beamte des Einsatzkommandos „Cobra“ stürmten am Montag-Morgen die Wohnung des Mannes in Krems und verhafteten ihn. Die Beweislast war erdrückend: Der Traismaurer zeigte sich bei den ersten Einvernahmen geständig: „Ja, ich habe damals die Wirtin überfallen!“

Nun wird einerseits untersucht, ob der Verdächtige für weitere Straftaten in Frage kommt. Und andererseits wird der zweite Überfall auf Therese Pokorny nochmals unter die Lupe genommen, denn die Wirtin war drei Jahre vor der Brutal-Attacke bereits einmal Opfer eines Räubers geworden, der damals ohne Beute flüchten musste.

Als Motiv für den Raub gibt der Römerstädter seine Geldnot infolge Spielsucht an.