Daniel Gutmann, den die meisten Herzogenburger von seinen Auftritten bei den Konzerten des Motettenchors kennen, kann auf eine sehr erfolgreiche Saison mit schönen und großen Auftritten zurückblicken. Eine der größten war der Leporello in Mozarts Don Giovanni, den Gutmann in der Sommeroper im Schönbrunner Schlosstheater sang. Der Leporello ist eine große Rolle in dieser Oper, die in Sevilla des 17. Jahrhunderts spielt - und bei dieser Inszenierung hatte der Bassist alle Hände voll zu tun. „Aber es hat riesigen Spaß gemacht, der Regisseur, die Dirigenten, das Orchester und vor allem das Sängerteam waren mit vollem Einsatz dabei. Es war nicht mein erstes Opernprojekt, aber sowohl sängerisch als auch schauspielerisch hat mir diese Produktion sehr viel weitergeholfen“, so der sympathische Sänger.

Von Haydns Oper zur Country-Pop-Band

Derzeit nimmt er an einem Wettbewerb in Deutschland teil und freut sich schon auf die nächste Produktion der MDW - der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dort singt er in Haydns Oper „Il Mondo della Luna“ den Kaufmann Bonafede. Die Oper ist im Oktober in Hainburg und im November wieder im Schlosstheater zu sehen.

Doch nicht nur in der ersten Musik steht Daniel Gutmann - der ja klassischen Gesang studiert - auf festen Beinen - auch mit seiner Country-Pop-Band „The Groovecake Factory“, mit der er vergangenen Freitag bei einem Open Air-Konzert in Traisen die Saison eröffnet hat, ist er das ganze Jahr unterwegs. An der Wiener Musikuni zusammengefunden, sind die fünf Musiker - Daniel Gutmann als Dazzling Dan - auf zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum zu Hause und heimsten bereits einige Preise ein. Außerdem steht ein längst überfälliges Projekt auf dem Programm: die erste CD-Produktion.

Die Vielseitigkeit und vor allem die Vielfalt in der Musik und im Leben generell waren dem jungen Bassisten schon immer wichtig. Ihm wurde zwar oft prophezeit, dass er es irgendwann nicht mehr zu schaffen sein wird - und das ist ihm natürlich auch bewusst: „Allerdings waren all meine Ausflüge und meine Projekte bisher bereichernd für mich; in musikalischer als auch persönlicher Hinsicht. Alleine unser Projekt ,Groovecake Factory‘ hat mir unglaublich viel gebracht.“

Einige Abstriche musste Daniel Gutmann, der ja vor zwei Jahren sein Sportwissenschaftsstudium abgeschlossen hat, in dieser Disziplin machen. Er war einige Jahre intensiv bei der Diözesan-Sportgemeinschaft in der Leichtathletik als Zehnkämpfer unterwegs, hat einige Team-Staatsmeistertitel geholt und ist sehr stolz auf seinen Wiener Meistertitel im Zehnkampf, aber regelmäßiges Training mit seinem Team ist einfach nicht mehr drinnen. Aber er trainiert noch immer fast täglich, allerdings ohne Verein, Wettkämpfe und vor allem ohne Druck.

Konzertreise nach New York in Planung

Wie man sieht, ein vielseitiger Künstler, dessen Leidenschaft zwar der klassische Gesang ist, aber die Band als Hobby und Ausgleich schätzt - und der positiv in die Zukunft blickt, denn neben der Haydn-Oper und den Bandauftritten singt er demnächst mit „The Company of Music“ zwei Konzerte im Wiener Konzerthaus, außerdem gibt es ein paar Liederabende mit Werken von Schumann bis Schubert und Mahler und außerdem ist er als Bass-Solist beim Motettenchor immer wieder bei Hochämtern im Einsatz. Besonders freut sich auf die Konzertreise nach New York, die gerade in Planung ist.