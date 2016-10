Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte die VP einen Dringlichkeitsantrag ein. Darin forderten sie die Schaffung eines zweigruppigen Kindergartens in Gemeinlebarn. Sogar 400 Unterschriften wurden dafür in Gemeinlebarn gesammelt.

Der Dringlichkeitsantrag wurde jedoch von der SP abgelehnt und kam nicht auf die Tagesordnung, was die VP heftig kritisiert. „Die SP-Gemeinderäte ignorieren mit ihrer Ablehnung nicht nur einen nachweislichen Bedarf, sondern auch den Willen und das Recht der betroffenen Eltern und einiger hundert Gemeinlebarner“, so VP-Stadträtin Veronika Haas. Denn obwohl seit 1999 das Versprechen des damaligen Ausschusses für Schulen und Kindergärten zur Schaffung eines eigenen Kindergartens in Gemeinlebarn besteht, würden Bürgermeister und SP-Gemeinderäte dem nicht nachkommen.

„Zustand ist nicht tolerierbar“

Jetzt würden fast 20 zweieinhalbjährige Kinder aktuell keinen Kindergartenplatz in Traismauer haben. „Ein Zustand der inakzeptabel und nicht tolerierbar ist“, so Haas. Außerdem werde der Bedarf an eigenen Kindergartenplätzen in Gemeinlebarn aufgrund Bevölkerungsentwicklung und Geburtenzahlen ansteigen.

Nicht nachvollziehen kann SP-Vizebürgermeister Walter Kirchner, dass einige Kinder keinen Platz haben sollen. „Das sind Fantasiezahlen, ich weiß nicht wie die VP darauf kommt. Jedes Kind hat einen Platz im Kindergartenzentrum in der Unteren Traisenlände“, so Kirchner. Derzeit seien fünf Plätze für neu Zugezogene frei. „Ab Jänner gibt es sieben Plätze für Kinder ab zweieinhalb Jahren, denn in einigen Gruppen werden wieder Plätze frei“, sagt Kirchner. Vom Dringlichkeitsantrag samt Unterschriftenliste der VP war er „total überrascht“. „Wenn alle Kinder zentral in einem Gebäude sind, bringt das viele Vorteile“, meint der Vizebürgermeister. So könne im Falle eines Notbetriebes rasch gehandelt werden, ohne gleich Kinder nach Hause schicken zu müssen. Auch eine durchgehende Ferienbetreuung und eine flexible Nachmittagsbetreuung seien so das ganze Jahr über garantiert.

Würde es in den nächsten Jahren Bedarf an zusätzlichen Plätzen geben, würde vom Land sicher eine Erweiterung des Kindergartenzentrums in Erwägung gezogen werden. „So war es bereits vor acht Jahren beim Bau des neuen Kindergartens“, informiert Kirchner.