Dass die Stiftsstadt für manche Urlauber ein besonderer Anziehungspunkt sein kann, beweisen Rosemarie und Uwe Meyer aus Bremen. Sie verbringen seit einem halben Jahrhundert jedes Jahr ihren Urlaub in Herzogenburg; ein bisschen verständlich vielleicht auch dadurch, weil Rosemarie Meyers Wurzeln hier sind, denn sie ist eine Enkelin des ehemaligen Schuhmachers Rosoli, der einst am Kirchenplatz sein Geschäft hatte.

In früheren Jahren war das Ehepaar oft mit seinen Kindern hier - Uwe Meyer hatte sogar einen Jagdschein und ging hier auf die Jagd. Jetzt genießen die Norddeutschen die schöne Landschaft. „Die Traisenau ist unbezahlbar, man sieht hier im Fluss sogar Reiher und Eisvögel. Und Herzogenburg ist ein zentral gelegener Ort, von wo wir traumhafte Ausflüge in die Wachau unternehmen, wo Dürnstein oder Stift Melk zu unseren Zielen zählen - und außerdem ist man in einer Stunde im Gebirge oder in der Bundeshauptstadt“, so Uwe Meyer. Was er bedauert: „Die neuen Bauten in der Innenstadt werden nicht mehr so stilvoll ausgeführt wie vor 50 Jahren.“

Sie haben hier auch eine befreundete Familie, die ihnen früher sogar ein Quartier zur Verfügung stellte. „Jetzt wohnen wir aber seit einiger Zeit bei der Kamilla am Bahnhofsplatz und werden - so Gott es will - auch in den nächsten Jahren dort wieder Quartier nehmen“, so lachend Uwe Meyer. Seine Gattin nickt dazu fröhlich.