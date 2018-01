Alle Veranstaltungen im Bezirk St. Pölten.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

DIENSTAG, 16. JÄNNER

Herzogenburg: Bibelcafe, 15 Uhr, Betriebsseelsorgezentrum.

MITTWOCH, 17. JÄNNER

St. Pölten: Die kleine Hexe, 10.30 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Vortrag Martin Luther und die Juden - Tag des Judentums, 19 Uhr Hippolythaus. www.hiphaus.at

St. Pölten: Humoristische Lesung mit Michi und Willi Lipp, 19 Uhr, Pfarrsaal Maria Lourdes.

Traismauer: „Mittdenrin“, 15 Uhr, Feuerwehrhaus Gemeinlebarn.

DONNERSTAG, 18. JÄNNER

St. Pölten: Crashkurs – die Kunst des Scheiterns, 8.30 bis 15 Uhr, Fachhochschule, großer Festsaal.

Anmeldung: www.chrashkurs.at

St. Pölten: 1618, 1918, 1938..., 15 Uhr, NÖ Landesbibliothek, Lesesaal.

St. Pölten: Krimi-Lesung, „Immerschuld“, 19.30 Uhr, Stadtbücherei.

St. Pölten: Spratzern 1918-2018 – vom Bauernhof zum Stadtteil, Teil 1: Die Zwischenkriegszeit 1918-1938, 19.30 Uhr, Naturfreunde Bootshaus.

St. Pölten: Tagebuch-Slam, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

St. Pölten-Wagram: Jahresrückblick der Wagramer Gemeinschaft und Vorschau 2018, 16 Uhr, Vereinshaus Kudlichstraße 35.

Markersdorf: Verwenden statt verschwenden, 15 bis 17 Uhr, Pfarrheim.

Perschling: Forstreiter Hausmusik, 20 Uhr, Gasthaus Kahri, Murstetten.

Traismauer: Wirtshaussingen mit Lewinger Gigerl, 19.30 Uhr, Gasthof Windhör.

FREITAG, 19. JÄNNER

St. Pölten: Anders, 18 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Ugly Fritz & The Spanners – Hewi X-Mas Back to the Roots, 19.30 Uhr, Stadtsaal, City Hotel.

St. Pölten: Kreiml & Samurai „Wuff Oink“ Releaseparty, 22 Uhr, Warehouse.

Herzogenburg: Preisschnapsen des UBBC, 18 Uhr, Time Out Sportsbar.

Herzogenburg: Beisl-Quiz, 19 Uhr, Cafe La Strada. Anmeldung: mail: kurt.schirmer@gmx.at

Nußdorf/ Traisen: Pfarrfasching, 19 Uhr, Turnhalle Volksschule.

St. Margarethen/Sierning: Gerhard Hauss live, 20 Uhr, Kulturcafe.

SAMSTAG, 20. JÄNNER

St. Pölten: Wanderung Wildalpe, Abfahrt 7 Uhr, von der Park & Ride Anlage Mariazeller Straße,

Anmeldung: 0664/8150272.

St. Pölten: Tag der offenen Tür, 9 bis 15 Uhr, Universitätsklinikum neues Haus C. (neuer Haupteingang, Eingangshalle Haus G).

St. Pölten: Jesus – eingeengt in den Kirchen?, 9 Uhr, Hippolythaus.

St. Pölten: Erste Hilfe Kurs, 9 Uhr, Unfallhilfe Austria, Bahnhofplatz 8.

St. Pölten: Namaste – Yoga, Film- und Frühstück, ab 9.30 Uhr, Cinema Paradiso. Anmeldung: yoga@cinema-paradiso.at.

St. Pölten: Frauenvolksbegehren neu – Frauen-Studientag, 10 bis 16 Uhr Hippolythaus.

St. Pölten: Hochwertige Naturkosmetik selber herstellen, 10 Uhr, Hippolythaus.

St. Pölten: Anders, 18 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Die Flucht ohne Ende, 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt.

St. Pölten: Rick Kavanian, 19.30 Uhr, Bühne im Hof.

St. Pölten: Fasten your Seatbelts/Misanthrop, 22 Uhr, Warehouse.

St. Pölten-St. Georgen: Skitour Tirolerkogel, Abfahrt 8 Uhr, Info: 0676/7629328, 0676/7641461.

St. Pölten-St. Georgen: Konzert mit „2kmh Speedgang“, 20 Uhr, Vagötz‘ God.

St. Pölten-Wagram: Heilbutt & Rosen – Che Guevavra, 20 Uhr, Kulturhaus.

Böheimkirchen: Faschings-Gschnas, 19.30 Uhr, Festsaal.

Herzogenburg: Faschingssitzung der Oberndorfer Faschingsgilde, 19 Uhr, Volksheim.

Ober-Grafendorf: Narrenabend, 19.19 Uhr, großer Festsaal.

Traismauer: Dart-Turnier, 11.30 Uhr, Städtische Turnhalle. Anmeldung: 0664/2478461.

Sonntag, 21. JÄNNER

St. Pölten: Winterwaldwanderung, 9 Uhr, Gasthaus Böck, Teufelhof, Führung Karl Benes, 02742/70523.

St. Pölten: Pfadi-Kindermaskenball, 14 bis 17 Uhr Kolpinghaus.

St. Pölten: Juan de Marco & The Afro-Cuban-All Stars, 19 Uhr, Festspielhaus.

Gerersdorf: Kinderfasching, 14.30 Uhr, Gemeindesaal, ehemaliger Kirchenwirt.

Herzogenburg: Faschingssitzung der Oberndorfer Faschingsgilde, 17 Uhr, Volksheim.

Kasten: Kindermaskenball, 14.30 Uhr, Gasthaus Kübel, Gwörth.

Ober-Grafendorf: Narrenabend, 16.16 Uhr, großer Festsaal.

M ichelbach: Kindermaskenball, 14 Uhr, Michelbachhalle.

Nußdorf/ Traisen: Kindermaskenball, 13 Uhr, Turnhalle Volksschule.

Perschling: Kindermaskenball, 14.30 Uhr, Gasthaus Wurlitzer.

Traismauer: Kindermaskenball der Kinderfreunde, 14 Uhr, Feuerwehrhaus Stollhofen.

MONTAG, 22. JÄNNER

Herzogenburg: Business-Frühstück „Schreckgespenst Datenschutzgrundverordnu ngen – Sicherheit geben, Lösungen vorbereiten“ am 24. Jänner, 8 Uhr, Management-Zentrum.

Anmeldung bis 22. Jänner: 02782/82015.

Rabenstein: Seniorentanzen, 18 Uhr, GuK.

St. Margarethen/Sierning: Spielenachmittag der Senioren, 14 Uhr, Gasthaus Schmidl.

DIENSTAG, 23. JÄNNER

St. Pölten: Erleichterung, 19.30 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig, 19.30 Uhr, Landestheater.

St. Pölten: Sandra Correia, 20 Uhr, Cinema Paradiso.

Herzogenburg: Rumänien – Wende für Alle? Vortrag mit Mag. Peter Zidar, 18 Uhr, Betriebsseelsorgezentrum.

Obritzberg: Blutspendeaktion, 16.30 bis 19.30 Uhr, Gemeindezentrum.

St. Margarethen/Sierning: Fingerfood und andere kleine Köstlichkeiten, 18 Uhr NMS Prinzersdorf.

Anmeldung: 0676/9354526.