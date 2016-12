Die drei afghanischen Flüchtlinge, die am 22. April 2016 auf einer öffentlichen Toilette am Wiener Praterstern eine 21-jährige Studentin brutal vergewaltigt und schwer verletzt haben sollen, standen vergangene Woche vor Gericht. Einer der Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahre alt, war während der Tat in der Flüchtlingsunterkunft in Herzogenburg untergebracht, die NÖN berichtete.

Die Jugendlichen gaben an, während der Tat betrunken gewesen zu sein.

Die Verhandlung wurde überraschend vertagt, Grund dafür war, dass ein Ergänzungsgutachten nicht rechtzeitig eintraf. Das Gutachten hätte die Auswirkungen auf das Leben des Opfers erfassen sollen.

Die Verhandlung soll am 31. Jänner fortgesetzt werden, die Angeklagten bleiben bis dahin in Untersuchungshaft.