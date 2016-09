Großen Bahnhof gab es für Bischof Klaus Küng, der am Sonntag die Pfarre visitierte. Das Stiftskapitel, der Bürgermeister und die Gemeinderäte, der Pfarrgemeinderat, die Stadtkapelle sowie Vertreter der Vereine und Institutionen wie Feuerwehr, Rettung, Kameradschaftsbund und Marineverein, Jungschar, Klub am Montag sowie zahlreiche Zaungäste empfingen den geistlichen Würdenträger am Kirchenplatz. Dort wurde er von Stiftsdechant Mauritius Lenz, Bürgermeister Franz Zwicker und Pfarrgemeinderatsobmann Martin Rigler herzlich willkommen geheißen. Sie betonten: „Der Bischof wird hier eine lebendige Gemeinde kennenlernen!“

Nach dem Festgottesdienst, der vom Motettenchor und dem Singkreis musikalisch gestaltet wurde, lud die Pfarre zur Agape in Pfarrzentrum St. Stephan. Zum Mittagessen servierte die Stiftsköchin Zwiebelrostbraten, bevor sich Gast und Gastgeber zu Gesprächen zurückzogen.

Am Nachmittag stand ein Besuch des Martinsheims auf dem Programm, wo Küng von Direktor Walter Freinberger begrüßt wurde. Danach stattete der Bischof der Pfarre Radlberg einen Besuch ab.