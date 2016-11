In der Vorwoche Woche sah man beim „Klub am Montag“ im Augustinussaal des Stiftes nicht nur - wie sonst üblich - ältere Semester, sondern auch einige Jugendliche. Der Grund war Kaplan Petrus Stockinger. Nachdem sein kürzlich gehaltener Vortrag über seinen heurigen Fußmarsch nach Santiago de Compostela restlos überfüllt gewesen war, hat ihn der Chorherr nun wiederholt.

Und so zeigte er in vielen Bildern den 3.200 Kilometer langen Fußmarsch, der am 11. April in Innsbruck begonnen hatte - den Weg bis in die Tiroler Landeshauptstadt hatte er schon im vergangenen Jahr zurückgelegt - und nach 120 Tagen im Stift dann wieder endete.

Dazwischen gab es jede Menge Begegnungen und interessante Bauwerke. Dabei war Santiago nicht das letzte Ziel, sondern Chorherr Petrus ging ja bis ans „Ende der Welt“ - so wird das Kap Finisterre genannt, eine kleine Landzunge, die weit in den Atlantik hinein reicht - und hier schließen viele Pilger ihre lange Reise ab.

Barcelona einen Besuch abgestattet

Auch das nur 28 Kilometer nördlich am Atlantik gelegene Hafenstädtchen Muxia ist ein schöner Ort mit mystischer Ausstrahlung, an dem man sich von seiner Jakobusreise erholen und verabschieden kann.

Außerdem besuchte der Herzogenburger Chorherr noch Barcelona mit der Sagrada Familia - zu deutsch: Sühnekirche der Heiligen Familie. Der Bau dieser römisch-katholischen Basilika, der von Gaudi entworfenen Kirche, ist unvollendet. Er wurde 1882 begonnen und soll nach aktueller Planung 2026 zum 100. Todestag von Gaudi fertiggestellt sein. Ja und „ganz zufällig“ traf er seinen Mitbruder Stephanus noch in Taizé, ehe die Reise nach Hause ging. Vier erlebnisreiche Monate, über die es natürlich viel zu berichten gab.

