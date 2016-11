Bei der Jahreshauptversammlung der Volkstanzgruppe, bei der auch der Vorstand neu gewählt wurde, konnte ein sehr positives Resümee über ein sehr erfolgreiches Tanzjahr 2016 gezogen werden. „Das abgelaufene Vereinsjahr war von zahlreichen Aktivitäten geprägt. Ein besonderes Highlight war das aktive Mitgestalten mehrerer Bälle, wobei auch von der Tanzgruppe selbst ein Trachtenball organisiert wurde“, so Obmann Stefan Moser.

Im Sommer erfolgte neben zahlreichen weiteren Auftritten auch eine Teilnahme an einem internationalen Folklorefestival in Cantanhede (Portugal).

Kindervolkstanzgruppe absolvierte zahlreiche Auftritte

Ebenso sehr erfolgreich verläuft nach wie vor das Kindertanzprojekt. Derzeit sind über 30 Kinder aktive Mitglieder der Kindervolkstanzgruppe. Heuer konnten bereits zahlreiche Auftritte absolviert werden.

Als nächste Aktivität findet eine Nikolausfeier statt.

In seinem letzten Bericht zog Langzeit-Tanzleiter Günther Schwab Bilanz über seine 20- jährige Tätigkeit. Im Sommer 1996 übernahm er die Agenden des Tanzleiters. Überaus erfolgreich nahm man in den kommenden Jahren an den NÖ Volkstanz-Landeswettbewerben „Umidrahn“ teil. Schon beim ersten Volkstanzwettbewerb im Jahr 1996 wurde der Premieren-Landesmeistertitel eingefahren. Dieser Erfolg konnte 1998 und 2001 wiederholt werden.

„Es ist Zeit, Amt an die Jugend zu übergeben“

„Letztlich war die Tanzleitertätigkeit eine schöne Erfahrung mit unvergesslichen Momenten. Die Tanzgruppe hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch laufend verjüngt“, so der scheidende Tanzleiter.

Seit mehreren Monaten ist bereits ein junges Tanzleiterteam in Sachen Tanzproben als auch bei den diversen Auftritten sehr aktiv. Schwab: „Es ist an der Zeit, das Amt des Tanzleiters an die Jugend zu übergeben. Ich möchte allen danken, die mich bei meiner Funktionsausübung tatkräftig unterstützt haben.“

Bei den Neuwahlen wurden Stefan Moser als Obmann als auch sein Vorstandsteam in seiner Funktion bestätigt. Das „junge“ Tanzleiterteam setzt sich künftig aus Johannes Mayerhofer, Daniela Altenriederer, Ulrike Gerstenmaier und Claudia Brünner zusammen.

Auch für 2017 sind zahlreiche Aktivitäten geplant. Die Vorbereitungen für den zehnten Ball der Volkstanzgruppe Wagram (14. Jänner, Landgasthof Huber) als auch für ein Jubiläumsfest, die Tanzgruppe feiert ihr 40-jähriges Bestandsjubiläum, sind bereits angelaufen.