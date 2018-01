„Es ist Musik, die mein Leben leitet“, ist ein Ausspruch von Daniel Gutmann. 2017 war für den jungen Bassbariton aus Herzogenburg ein erfolgreiches Jahr: Eine Konzertreise mit einem Soloprogramm aus Liedern und Arien führte nach New York und den Osten Amerikas. Er reiste als Solist mit dem „Chorus sine Nomine“ nach Singapur, mit „Animato“ nach Bayern und freute sich über einen Gastvertrag in Zürich mit sieben Vorstellungen. Außerdem folgten Konzerte mit der „Company of Music“ im Wiener Konzerthaus sowie Liederabende und Auftritte in ganz Österreich.

| NOEN, Hans Kopitz