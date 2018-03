Generationenwechsel an der FP-Spitze: Nach 19 Jahren als Obmann nahm Wolfgang Schatzl den Hut: „Den jüngeren Kräften gehört die Zukunft.“

Mit 39 von 40 abgegebenen Stimmen wurde Gemeinderat Thomas Rupp zu seinem Nachfolger gewählt. Seine Stellvertreter sind Stadtrat Martin Hinteregger und Martin Dellinger. Stadtrat bleibt Schatzl weiterhin, zumindest bis zum Ende der Gemeinderatsperiode, die im Jahr 2020 endet.

