Zwischenbilanz fällt in der Region durchwachsen aus. Geschäftsinhaber erwarten ähnlichen Umsatz wie im Vorjahr. Von Hans Kopitz

Weihnachten rückt immer näher: Somit läuft auch die Suche nach den passenden Geschenken für die Liebsten vielerorts auf Hochtouren. Für den Handel und die Geschäftsinhaber aus der Region fällt die Zwischenbilanz zur Halbzeit des Advents heuer dennoch durchwachsen aus: „Bis jetzt hält sich das Weihnachtsgeschäft in Grenzen“, stellt etwa Birgitt Malecik von „Kindermoden Hokus Pokus“ in Herzogenburg ernüchternd fest, „Es ist vergleichbar mit dem vergangenen Jahr - also nicht aufregend“.

Ähnlich sieht das auch Michael Hiesleitner, Inhaber eines Fotogeschäftes in Herzogenburg: „Wie das Weihnachtsgeschäft wird, kann man zurzeit nur grob schätzen. Genaues kann man erst am 24. Dezember sagen.“

Beide Geschäftsinhaber bestätigen zudem, dass für kleinere Geschäfte, wie die in der Stiftsstadt, das Öffnen der Ladentüren auch am Feiertag zu Maria Empfängnis nicht sinnvoll sei. „Am 8. Dezember hatten wir nicht offen, denn es bringt nichts, man steht den ganzen Tag allein im Geschäft. Auch die langen Samstage bringen bei uns in Herzogenburg nichts, aber wir haben halt offen, weil andere auch offen haben“, erklärt Hiesleitner.

Internethandel als große Konkurrenz

Einen Grund für den bisher ausbleibenden Riesen-Ansturm sehen die beiden Wirtschaftstreibenden vor allem auch in der zunehmenden Konkurrenz von Online-Anbietern: „Natürlich ist der Internethandel gerade in der Elektrobranche ein großes Thema. Um entgegenzusteuern, setzen wir hier auf gute Beratung, was von den Kunden schon honoriert und geschätzt wird“, schildert Hiesleitner seine Erfahrung. Seine Kollegin pflichtet ihm bei: „Der Internetkauf ist - leider - auch für uns eine große Konkurrenz“, meint Malecik.

Zufriedener zeigen sich die Geschäftsinhaber hingegen in Traismauer: Ich erwarte mir einen durchaus guten Handelsumsatz und ein sehr zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft. Das Warenangebot in meinem Geschäft wurde an den ersten Adventwochenenden sehr gut angenommen und daher sehe ich auch der noch verbleibenden Adventzeit sehr zuversichtlich entgegen“, bilanziert Inge Mölzer, Inhaberin des Geschäftes „Schuhe & Papierwaren & Bekleidung“.

„Gutscheine erweisen sich als echter Renner“

Evelyn Hochsteger, die Betreiberin des Naturkostladens in Traismauer, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Bei uns ist das Weihnachtsgeschäft bislang sehr gut verlaufen. Vor allem die Gutscheine erweisen sich als Renner und haben gegenüber dem Vorjahr deutlich zugelegt“. Was den Warenumsatz betrifft, erwartet sie ein ähnliches Ergebnis wie im Jahr 2015: „Wir sind in etwa auf dem Vorjahres- Niveau.“