Zur Jahreshauptversammlung des Weinbauvereins Wagram begrüßte Obmann Hans Schöller den Weinexperten Rudolf Dorner (Firma Erbslöh) und zahlreiche Vereinsmitglieder. Aktuelle Informationen über neueste Entwicklungen und Erkenntnisse im Weinbau standen im Mittelpunkt.

Im Tätigkeitsbericht des „Langzeitobmanns“ Hans Schöller konnte eine erfolgreiche Bilanz über die Aktivitäten des Weinbauvereins Bilanz gezogen werden. „Insgesamt können wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Mehrere Mitgliedsbetriebe konnten Spitzenplatzierungen bei den verschiedensten Weinprämierungen einfahren“, so Schöller.

Weiters: „Der Wagramer Hauermarkt ist erfolgreich verlaufen und wir konnten zahlreiche Gäste in der Wagramer Kellergasse begrüßen. Auch für heuer ist die Durchführung des Hauermarktes am ersten Augustwochenende geplant. Für mich ist es die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen (Anmerkung: Auflagen, Registrierkassenpflicht) versuche ich, die Winzerkollegen von der Wichtigkeit und Bedeutung des Hauermarktes zu überzeugen. Es stehen dabei nicht nur materielle Gründe im Vordergrund. Der Hauermarkt ist vor allem aus Sicht der Attraktivierung, Erhaltung und Belebung der Kellergasse sehr wichtig.“

Auch für die Region und für den Bekanntheitsgrad des Weinbauortes habe die Veranstaltung große Bedeutung.

Kampf gegen Larve und gegen den Hagel

Vor zwei Jahren kam im Weinbau erstmals im Unteren Traisental in den Wagramer Rieden die sogenannte „Verwirrmethode“ zur Anwendung. „Sie hat große ökologische Vorteile für den Weinbau. Dabei wird in erster Linie der Traubenwinkler bekämpft, der durch die ausgebrachten Pheromondispenser (Anmerkung: ein Wirkstoff, der auf einem Band aufgebracht und an der Rebe befestigt wird) verwirrt wird. Dadurch kommt es zu keiner Befruchtung der Eizellen und zu keiner Schädigung der Trauben“, erklärt Schöller.

Weiters: „Falter, Schmetterlinge, Bienen und Hummeln werden durch die Verwirrmethode nicht beeinträchtigt. Auch auf alle anderen Organismen, die im Weingarten vorkommen, gibt es keine Auswirkungen.“ Insgesamt gesehen ist dieses „Pilotprojekt“ gut verlaufen und eine durch die Firma Biohelp durchgeführte Bonitur hat ergeben, dass bei 1.100 kontrollierten Trauben nur zwei Sauerwurmlarven gefunden wurden.“

Neben den Neuerungen im Weinbau wurde auch über den Hagelabwehrbericht 2017 referiert. Im Vorjahr sind die „Hagelflieger“ zu 56 Einsatzflügen an zwölf Gewittertagen gestartet. In 56 Einsatzstunden wurden die Gewitterzellen mit Hagelpotenzial im Großen und Ganzen erfolgreich bekämpft. Aus der langjährigen Statistik ist erkennbar, dass die Gewittertage zwar weniger, allerdings intensiver werden. Der intensivste Tag war der 31. Mai 2017. An diesem Tag waren insgesamt neun Einsatzflüge notwendig.