„Euch allen ein großes Danke für eure Hilfe. Wir wüssten nicht, was wir ohne euch machen würden“. Mit bewegenden, ernst gemeinten Worten bedankten sich vergangene Woche am Tag des Ehrenamtes der Direktor des Martinsheimes, Walter Freinberger, die Pflegedirektorin Angela Haas und die die Ehrenamtskoordinatorin Roswitha Frühwirth bei den rund 45 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die zum gemeinsamen Frühstück gekommen waren.

Sie kommen regelmäßig ins Martinsheim und helfen mit, den Alltag älterer Menschen bedeutungsvoll zu gestalten und ermöglichen ihnen, am gesellschaftlichen Leben und Zeitgeschehen teilhaben zu können.

„Ohne Ehrenamt wäre Pflege nicht möglich“

Seit 1986 wird auf Beschluss der Vereinten Nationen in jedem Jahr der 5. Dezember als Internationaler Tag des Ehrenamtes begangen. „Freiwillige sind aus dem Alltag der Altenpflege und -Betreuung nicht mehr wegzudenken und unverzichtbar. Sie nehmen sich die Zeit, anderen Menschen das Wertvollste zu schenken das es gibt, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit. Dafür gebührt allen größter Dank und Anerkennung“, betonte Sozial-Landesrätin Barbara Schwarz.

„Ohne Freiwillige wäre auch in der so wichtigen und beziehungsorientierten Pflege und Betreuung älterer und chronisch kranker Menschen in den Pflegeheimen vieles nicht möglich. Wir könnten den Bewohnern nicht jene individuelle und persönliche Betreuung und hohe Lebensqualität bieten, welche die Häuser auszeichnet“, dankt die Landesrätin den rund 3.500 Ehrenamtlichen in den Pflegeheimen. Davon sind 1.600 Personen in den NÖ Landespflegeheimen tätig und leisten dort rund 250.000 Einsatzstunden im Jahr.

Mit den Senioren zu plaudern, mit ihnen Zeit zu verbringen, sie bei Alltäglichem zu unterstützen und ihnen zu einem Lächeln zu verhelfen, sind dabei die stärksten Motive, in ehrenamtlichen Besuchsdiensten aber auch in der Hospizarbeit tätig zu sein.