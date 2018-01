Die Bezirkshauptmannschaft, Fachgebiet Forstwesen, hat vor wenigen Tagen grünes Licht für Rodungen in Zusammenhang mit dem geplanten Windkraft-Projekt gegeben. Wie ausführlich berichtet, sollen fünf Windräder errichtet werden. Im Bescheid geht es um jene vier Windräder, die sich auf Waldland befinden.

SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer begrüßt die Entscheidung. Jürgen Hörhan, Arzt im benachbarten Sitzenberg-Reidling und federführender Akteur beim seinerzeitigen Protest gegen die geplante Errichtung, zeigt sich entsetzt.

Um die Rodungsbewilligung angesucht hatte die potenzielle Betreiberfirma „WEB Traisenwind GmbH“, den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft erhielten 18 Grundbesitzer und die Stadtgemeinde Traismauer, die nun bis Anfang Februar Zeit zur Stellungnahme haben.

Für die Errichtung der Zufahrtsmöglichkeiten, Aufstellplätze und Standflächen der Anlagen sowie die Zuleitungen soll Waldfläche im dauernden Ausmaß von 12.920 Quadratmetern und befristet für die Phase der Errichtung im Ausmaß von 31.685 Quadratmetern in Anspruch genommen werden. Geplant ist die Errichtung von fünf Windkraftanlagen mit je 3,45 Megawatt Nennleistung. Die Nabenhöhe der Anlage wird mit 137 Meter, der Rotor-Durchmesser mit 126 Meter angegeben.

Zwei Interessen stehen einander gegenüber

„Dem hohen Interesse an der Walderhaltung steht das hohe öffentliche Interesse an Energiegewinnung gegenüber. Das hohe öffentliche Interesse an der Gewinnung von Strom durch die Nutzung erneuerbarer Energieträger kommt durch nationale und internationale Zielsetzungen zum Ausdruck, wie beispielsweise das Ökostromgesetz, E-Wirtschafts- und Organisationsgesetz, die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien oder das Kyoto-Protokoll“, heißt es in dem Schreiben.

Was den Betreibern auferlegt wird: „Aus forstfachlicher Sicht sind in Anbetracht der erhöhten Schutz-, Erholungs- und Wohlfahrtswirkung der zur dauernden Rodung beantragten Flächen Ausgleichsmaßnahmen nötig.“ Das heißt, das es zu Ersatzaufforstungen kommen muss.

Was sagt die Politik dazu? „Ich habe nicht gerechnet, dass der Bescheid so schnell erteilt wird, bin von März/April ausgegangen. Ich begrüße ihn jedenfalls“, sagt SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer. Weiter ungeklärt ist die Frage der Zufahrt zu den geplanten Windrädern: „Eine Sache des Betreibers“, spielt der Stadtchef den Ball an die WEB weiter.

„Für die nächste Sitzung des Umweltausschusses gibt es noch gar keinen Termin“

Die VP ist offiziell nicht informiert: „Für die nächste Sitzung des Umweltausschusses gibt es noch gar keinen Termin“, erklärt Stadträtin Veronika Haas.

Facharzt Jürgen Hörhan hat rund um die zweite Volksbefragung viel Zeit und vor allem viel Herzblut investiert. Während die erste Volksbefragung zugunsten der Windräder ausging, stimmten die Traismauer bei der zweiten Volksbefragung mehrheitlich gegen die Windräder. Er ist vom Bescheid bitter enttäuscht: „Wir haben versucht, die Politik mit objektiven Informationen zu überzeugen. Doch der Betreiber will das Projekt auf Biegen und Brechen durchziehen und die Gemeinde fiel den Bürgern in den Rücken. Das muss man zur Kenntnis nehmen, wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich bin persönlich sehr traurig über diese Entwicklung“, sagt der Mediziner.

Er könne die Entscheidung, Windräder mitten in einem Wald zu errichten, nach wie vor nicht nachvollziehen: „Es geht um Macht und um Geld. Wir haben inhaltlich alles gesagt, doch die Entscheidungsträger haben uns nicht gehört“, lautet sein bitteres Resümee. Irgendwann werde man aufwachen und es werde heißen: „Houston, wir haben ein Problem!“