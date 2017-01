Ab April hat Wölbling ein eigenes Kaffeehaus mit 20 Sitzplätzen mitten im Ortskern. Sandra Müllner wird ihre „Kucheninsel“ eröffnen. „Es war immer mein Traum, ein eigenes Kaffeehaus zu haben“, erzählt die 34-Jährige. Angeboten werden neben Kaffee und Kuchen auch Snacks und Frühstücks-Variationen. „Alles, was man alleine schaffen kann“, so Müllner, die ihre Gäste alleine bewirten wird. Wert legen wird sie vor allem auf regionale Produkte aus Wölbling und der Umgebung.

Derzeit sind die Umbauarbeiten in vollem Gange: „Im Moment sind wir mit dem Estrich beschäftigt, im Februar sollen die Fliesen verlegt werden“, so Müllner, die eigentlich aus Krumau am Kamp kommt und vor fünf Jahren der Liebe wegen nach Wölbling gezogen ist. Ihre erste Bewährungsprobe hat die 34-Jährige schon bestanden – beim Neujahrsempfang in Wölbling sorgte sie für süße Köstlichkeiten und die Gäste waren begeistert. „Sie fragen mich schon immer, wann endlich die Eröffnung erfolgt“, schmunzelt Müllner.

Glücklich über das neue Kaffeehaus ist auch Bürgermeisterin Karin Gorenzel, die sich freut, dass so der Ortskern belebt wird. Vor allem auch vor dem Hintergrund, weil für das Waldbadstüberl bis dato noch kein Pächter gefunden wurde. „Der Eigentümer ist auf der Suche, bis Saisonbeginn soll ein Pächter gefunden werden“, so Gorenzel, die hofft, dass die Gäste im Waldbad nicht auf Kulinarik verzichten müssen.