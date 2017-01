Weite Teile der Bevölkerung stehen nach dem grauenvollen Mord an Franz Müllner noch immer unter Schock. Das zeigte sich auch beim Begräbnis des Opfers am vergangenen Donnerstag am Ortsfriedhof.

Wortmeldungen wie „Ein völlig unsinniger Tod!“, „Ich kann es noch immer nicht fassen“ oder „Wenn man von solchen Schicksalen hört oder liest, die irgendwo in der Welt geschehen, steckt man das einfach weg. Wenn es aber im eigenen Ort geschieht, dann ist man einfach betroffen, egal wie gut oder weniger gut man das Opfer kannte“ zeigten, dass die Bluttat kaum jemanden nicht berührte.

Rund 300 Trauergäste begleiteten den Verstorbenen

Im Rahmen des Trauergottesdienstes in der Pfarrkirche, den Marek Jurkiewicz zelebrierte, wurde dem Wirken des Verstorbenen gedacht, der nicht nur dem Wölblinger Kameradschaftsbund vorstand, sondern auch als Herzogenburger Bezirksobmann tätig war. Dann setzte sich der Zug, begleitet von ÖKB-Abordnungen, Feuerwehrkameraden, Mitglieder vom Schwarzen Kreuz, der Hessergarde aus Senftenberg und der Bergknappen-Kapelle Richtung Friedhof in Bewegung.

Sogar aus Pocking, einer Stadt im niederbayerischen Landkreis Passau, war eine Delegation des befreundschafteten Kameradschaftsbundes nach Wölbling gekommen. Rund 300 Trauergäste begleiteten den Verstorbenen vorbei an der blumengeschmückten Friedhofskapelle - wo auch ein letzter Gruß von Landeshauptmann Erwin Pröll deponiert war, zum Familiengrab.