Seit 34 Jahren besorgt sie den Mesnerdienst in der Pfarrkirche von Oberwölbling: Hermine Grasl ist 90 Jahre und noch immer aktiv. Im Anschluss an die Sonntagsmese wurde sie „vor den Vorhang“ gebeten.

Pfarrer Marek Jurkiewicz und der Pfarrgemeinderat sowie die gesamte Pfarre bedankten sich bei der Jubilarin mit einem Blumenstrauß und einer geschnitzten Madonnenstatue für ihre unermüdlichen Dienste. Auch Bischof Klaus Küng gesellte sich mit einem Dankesschreiben unter die Gratulanten und der Kirchenchor brachte ihr ein musikalisches „Ständchen“, das mit viel Applaus bedacht wurde.

Tag für Tag sperrt Hermine Grasl die Kirchentüre auf, Abend für Abend schließt sie das Gotteshaus wieder. Sonntag für Sonntag und auch an Wochentagen sorgt sie dafür, dass die Gottesdienste in würdigem Rahmen ablaufen können. Sie ist zur Stelle, wenn Begräbnisse oder Taufen anstehen, wenn Hochzeiten gefeiert werden oder andere Anlässe ihre Dienste erfordern: „Ich mache das immer sehr gerne“, sagt die rüstige Frau.

In der Winzerzeit muss sie früher aufstehen

Sie achtet darauf, dass die Blumen in der Kirche gegossen werden, die Altartücher stets gereinigt und die Priester- und Ministrantengewänder in Ordnung gehalten werden. In der Winterzeit heißt es noch, die Kirchenheizung frühzeitig aufzudrehen. Früher gehörte auch die Pflege des Kirchenplatzes mit Rasenmähen und Schneeschaufeln zu ihren Aufgaben.