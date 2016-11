Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der Verein bink - die Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen - die Impulswoche „technik bewegt“. Das Projekt ermöglicht Schülern hautnahe Einblicke in planende technische Berufe. Mehr als 2.000 Teilnehmer aus etwa 70 Schulen werden jährlich mit dieser Impulswoche erreicht.

Eine dieser Schulen war heuer die Neue Mittelschule Herzogenburg. Dort beteiligte sich die 3-c-Klasse an einem Workshop, bei dem erklärt wurde, was Verkehrsplanung ist und wie sie funktioniert.

Die Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche an Baukultur heranzuführen, sie zur bewussten Wahrnehmung des gebauten Raums anzuregen und Wissen zu seiner Planung zu vermitteln. Aus diesem Interesse heraus entstand die Impulswoche „technik bewegt“, in deren Rahmen Experten Einblick in ihren Arbeitsalltag geben und den Schülern die spannenden Aufgabenbereiche lebensraumgestaltender, planender und technischer Berufe näherbringen.

Abgedeckt werden dabei zahlreiche Berufsgruppen, angefangen von Architektur, über Maschinenbau und Verkehrsplanung bis hin zur Wasserwirtschaft. So bauen die Jugendlichen Brücken ohne Verbindungselemente, um Zug- und Druckkräfte zu verstehen, oder lernen ihren Lebensraum mithilfe von Instrumenten der Landvermessung kennen.