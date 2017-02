Bei der 35. Brieftaubenolympiade in Brüssel war der österreichische Verband durch drei Brieftaubenzüchter aus der Region vor Ort vertreten. Neben dem Präsidenten Franz Marchat aus Zagging und Preisrichterobmann Karl Rinder aus St. Pölten war Helmut Eichinger im Einsatz. Der Weischinger war extra nach Brüssel gekommen, um die Prüfung zum internationalen Preisrichter mit Bravour abzulegen.

Franz Marchart in den Vorstand gewählt

Anlässlich der Olympiade fand auch der Kongress des Weltverbandes FCI statt. Franz Marchat wurde in den Vorstand des Weltverbandes einstimmig gewählt. Vertreter aus 31 Nationen nahmen teil.

Am Galaabend im königlichen Museum in Brüssel ist Bilanz über das vergangene Brieftauben-Jahr gezogen worden. Österreich konnte viele Trophäen mitnehmen, es war eines der erfolgreichsten Länder der Welt gewesen. So hatte Franz Marchat bei der Weltmeisterschaft den dritten Rang erobert. In der Länderwertung bei den Jugendlichen erreichte Österreich ebenfalls Bronze. Die Mistelbacher Züchter Walter und Karin Essbüchl errangen bei den Jungtauben Platz drei. In der Länderwertung erreichte der Verband Platz vier bei den Jungtauben und Platz neun bei den Alttauben.

„Es war wieder einmal ein Fest mit Tausenden Besuchern. Die Taube als Friedenssymbol hat wieder unzählige Menschen aus der ganzen Welt zusammengeführt“, resümierte ein rundum zufriedener Marchat.