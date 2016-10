„Was ist bisher geschehen – was können wir besser machen“ war das Motto des zweiten Bürgerforums, zu dem Astrid Paitl und Hans-Peter Schnurrer in die TimeOut Sportsbar geladen hatten. In einer Gesprächsrunde mit Vertretern der Gemeinde sollten die Bürger die Möglichkeit haben, brennende Themen ihrer Heimatstadt anzusprechen. Die Beteiligung seitens der Gemeindevertreter, als auch der Bürger war groß. Die Gesprächsrunde war nicht immer ruhig, manchmal gingen die Emotionen hoch. Ein Beteiligter meinte sogar: „Will denn keiner Eigenverantwortung übernehmen? Wollt ihr das ganze Leben wirklich gesetzlich durchgeregelt haben?“

Die erste Stunde war der Parkplatzsituation in der Innenstadt sowie der Rauchersituation in der Freizeithalle gewidmet. 92 Parkplatz-Ausnahmegenehmigungen gibt es in der Innenstadt, für Gewerbebetrieb oder Wohnung aber nur eine. Da aber bei vielen Familien jedes Mitglied über ein Fahrzeug verfügt, gibt es Probleme, die man so schnell nicht lösen kann. Für die neuen Wohnungen, die am ehemaligen Herzog-Areal oder im Billa-Haus entstehen, sind Parkplätze in den Innenhöfen vorhanden, trotzdem werde sich die Situation laut Innenstadtbewohnern weiter verschlechtern.

Parkgebühr oder Fußgängerzone?

Natürlich gab es auch Vorschläge, die die Gemeindevertreter nicht akzeptieren wollen, wie die Einführung einer Parkgebühr oder eine Fußgängerzone. „Da können wir gleich die Schranken herunterlassen“, so SP-Bürgermeister Franz Zwicker. Beim Vorschlag von FP-Stadtrat Wolfgang Schatzl, dass die Brandstätte geschleift werden soll, um dort Parkplätze entstehen zu lassen, konterte Zwicker, dass das nicht gehe, da die Gebäude unter Denkmalschutz stehen - und auch beim Vorschlag von VP-Stadtrat Erich Hauptmann, den Steinpark beim Kirchenplatz als doppelstöckige Parkfläche zu gestalten, winkte der Bürgermeister ab: „Zu kostenintensiv.“

Auf den Vorwurf „Warum müssen sich Kinder und Sportler im Vorraum des Freizeitzentrums anrauchen lassen - es gehört ein Rauchverbot“ konterte Zwicker: „Auf Beschwerden von Kegler und Gastrobesucher freue ich mich schon jetzt. Im Sommer versteh ich das, aber wenn im Winter alle Raucher ins Freie gehen sollen, finde ich nicht optimal.“ Der Vorschlag von Hauptmann, dass man den Innenhof wie im Gasthaus Gwercher in St. Pöltenmit einem Schirm versehen könnte, ist für Zwicker anzudenken.

Auch Hermann Feiwickl (Blüh) hatte Wünsche parat: Einen Fitness-Parcours, einen Indoor-Kinderspielplatz, Gratis-Wlan am Rathausplatz, einen Camping- und Hundefreilaufplatz sowie einen Breitbandausbau in Gutenbrunn bis 2017. „Du kennst unsere Budgetsituation. Es gab Gespräche über den Glasfaserausbau, die Verhandlungen laufen, aber bis 2017 ist es nicht möglich“, so Zwicker.

Mehr geförderte Wohnungen

Der Vorschlag von Schatzl - billige Gemeindewohnungen zu bauen - wurde vom Bürgermeister zur Kenntnis genommen. Schatzl brachte vor, dass nur teure Genossenschafts-Wohnungen mit 500 bis 700 Euro Kosten pro Monat gebaut werden. Zwickers Antwort, dass diese gefördert werden, wurde seitens des Wohnungsstadtrates entkräftet: Die Förderung kann nur bis zu einem Einkommen von 1.000 Euro in Anspruch genommen werden. „Mein Wunsch wäre es, dass wir Wohnungen – wie in der Wiener Straße – zu Preisen zwischen 300 und 400 Euro schaffen. Da bei mir am Wohnungsamt der Ordner für Vormerkungen übergeht, wäre es an der Zeit für eine Wohnbauoffensive“, so Schatzl.

Angesprochen wurden auch die nicht optimale Verkehrsspiegelbefestigung bei der Kreuzung Roseggerring/Wiener Straße, der fehlende Zebrastreifen südlich der Eisenbahnkreuzung in der St. Pöltner Straße und das fehlende öffentliche WC am Rathausplatz.