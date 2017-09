Erstellt am 19. September 2017, 00:00

Riesenschnitzel u. Herbstgerichte im HEINRICHSBERGHOF/Grünsbach an den Sonntagen 24. Sept. u. 1. Oktober Großartige gutbürgerliche Küche! Sehr gemütliches Ambiente. 0664/1246761 Fam. Krassnig freut sich, Sie mit Riesenportionen verwöhnen zu dürfen. Vorankündigung für WILDESSEN im Gasthaus "Zurm Alten Brauhaus" Marktplatz 5, in Rabensein an den Wochenenden: 14.+15. Oktober und 21.+22. Oktober. Rerservierungen erbeten: 02723/26162 od. 0664/1246761

Öffnungszeiten

Sonntage 24. September + Sonntag 1. Oktober

Kontakt

Gasthof HEINRICHSBERGHOF

Alfred Krassnig

3202 Hofstetten, Grünsbach 9

02723 8897

ta.deeps@ginssark.derfla