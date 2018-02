Genuss-Tradition-Leidenschaft Weinhandel GmbH.

Traubensaft-Aktion!! Aus frischen vollreifen Trauben auch leckere Weine und 100% Apfelsaft in Flaschen gefüllt Faller’s Genusskellerei 3133 Traismauer, Venusbergerstraße 31 0664 507 50 00 Facebook: Genusskellerei Faller Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen, in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Sie finden mich jetzt in Traismauer am Venusberg. Dort kreiere ich erstklassige Weine in meinem jahrhundertealten Natursandsteinkeller und es ist schön, als Winzer wieder für Sie da zu sein. Mein aktuelles Weinangebot umfasst pfeffrige, spritzige Grüne Veltliner, Weißweincuvées und einzigartige Rotweine. 14 Meter unter den Weingärten des Venusberges herrschen ideale Bedingungen um großartige Weine heranreifen zu lassen. Überzeugen Sie sich selbst!

3133 Traismauer, Venusbergerstraße 31

0664 507 50 00



http://www.fallerwein.at