Erstellt am 22. Mai 2018, 00:00

Jeden Freitag: FEUERFLECKEN; Gut bürgerliche Küche; Kalte u. warme Heurigenspezialitäten; FEIERTAG: DO, 31. Mai Fronleichnam: MITTAGSMENÜ ab 11 Uhr geöffnet! Dienstag bis Donnerstag Ruhetage. Außer Feiertage od. bei telefonischer Voranmeldung auch für geschlossene Feiern und Veranstaltungen von Di-Do für Sie geöffnet. Bitte um Anmeldung! Fr. Jimmy & Stanihof-Team freuen sich auf Ihren Besuch. Unser "STANIHOFERL" hat jeden Donnerstag am Domplatz (Markttag in St.Pölten) geöffnet!

Öffnungszeiten

Ganzjahresheuriger, MO und FR ab 16 Uhr, Samstag, Sonn- und FEIERTAGE ab 11 Uhr GEÖFFNET. Dienstag bis Donnerstag Ruhetage - ausser Feiertage. Für geschlossene Feiern/ Veranstaltungen bei telefonischer Voranmeldung auch von DI-DO für Sie geöffnet.

Kontakt

Heuriger STANIHOF

Ganzjahresheuriger

3385 Markersdorf, Poppendorf 7

02749 8900

http://www.stanihof.at