Heuriger Wir betreiben unseren Heurigen seit Gründung unseres Weinbaubetriebes im Jahr 1958. Großeltern Johann und Maria legten schon damals am alten Standort in der Wienerstraße großen Wert auf selbst hergestellte Speisen mit einer regionalen Herkunft. Damals wurden Tiere zur Fleisch- und Eiergewinnung selbst gehalten und geschlachtet. Auch heute noch im neuen Lokal am Weinzierlberg ist für uns die Regionalität und Nachhaltigkeit unserer Produkte ein wichtiges Thema. Wir verarbeiten den Großteil unserer Speisen selbst nach traditionellen Methoden mit Lebensmitteln aus der Region und versuchen immer wieder neue Ideen mit einzubinden, um ein stets interessantes Angebot präsentieren zu können! Unser Heurigen wurde in den Kreis der TOP-Heurigen aufgenommen. Bei diesem Qualitätsprogramm müssen Heurige bestimmten Anforderungen entsprechen und werden regelmäßig extern geprüft. Nur besonders qualitätsbewusste Heurige mit entsprechendem Angebot erhalten diese Auszeichnung.

Öffnungszeiten

28.12.2017 - 14.01.2018

ab 16 Uhr; Montag Ruhetag!

Kontakt

STOIBER Heuriger am Weinzierlberg

Weinbau Stoiber

3500 Krems, Oberer Weinzierlberg

+43 0680 2364904



http://stoiber-wein.at