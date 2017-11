Am 25. u. 26. November - samstags und sonntags von 11 – 19 Uhr! Wunderschön weihnachtlich dekorierter Chistmas-Heuriger und Christmas-Stadl. Aussteller: Einzigartiges, individuelles und traditionelles Handwerk, von Drechselarbeiten, Glasschmuck über Kräuter- u. Gewürzmischungen bis hin zu Florisik uvm. In unseren Christkindl-Postamt hilft ein Weihnachtsengel beim Briefe schreiben an das Christkind. GRATIS Bastel- u. Malecke für die Kleinen! FOTO-LOUNGE: Fotos als Erinnerung oder als willkommene Geschenksidee! In einer eigens dafür eingerichteten und dekorierten Foto-Lounge besteht die Möglichkeit, Portraits direkt vor Ort machen zu lassen! (18. Nov. von 14 – 17 Uhr, 19. Nov. von 11 – 17 Uhr) Portraits-AKTION: 1+1 Gratis um nur € 7,- Ob für den Kauf eines Geschenkes, um Freunde zu treffen oder Kinderaugen beim Ponyreiten strahlen zu sehen, wo sich Einheimische und Gäste treffen und sich beim Einstimmen auf Weihnachten wohlfühlen! Der Besuch am Voni`s Heurigenstadl-Adventmarkt versprich stimmungsvolle Momente. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen!

Öffnungszeiten

Ganzjahresbetrieb

Kontakt

Voni's Heurigenstadl

Josef Vonwald

3162 Rainfeld, Am Wasserturm 3

0664 5203556

ta.negirueh-sinov@ofni

http:// www.vonis-heurigen.at