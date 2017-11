Erstellt am 29. November 2017, 00:00

Weihnachtsstimmung am Kellerhügel .

Heuriger am Kellerhügel lädt zum 7. Mal am 3.12.2017, ab 10.30 Uhr zu einem Besinnlichen Adventbeginn.

Öffnungszeiten

03.12.2017 - 03.12.2017

ab 10.30 Uhr

Kontakt

Familie Diem

2136 Laa an der Thaya, Am Kellerhügel 26

0676/6880685