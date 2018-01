Erstellt am 22. Januar 2018, 00:00

Dienstag u. Donnerstag Feuerflecken, Hausbrot; Niechtraucher; Wenn Sie nicht nur unsere Weine, sondern auch eine traditionelle Heurigenjause genießen möchten, begrüßen wir Sie gerne in unserem Heurigen, der vier mal jährlich geöffnet hat. Wenn Sie unseren Betrieb besichtigen und sich dabei einen ersten Eindruck verschaffen wollen, mit wie viel Liebe zum Detail die Müllers ans Werk gehen, um gute Weine zu erzeugen, dann sollten Sie diese auch unbedingt verkosten! Ein ideales Plätzchen dazu ist sicher unser neuer Panorama-Verkostungsraum, der Ihnen einen wunderschönen Blick in unsere Weingärten und auf das malerisch gelegene Stift Göttweig gewährt. Insgesamt vier Weinbaugebiete liegen Ihnen hier zu Füßen: das Kremstal, das Kamptal, die Wachau und der Wagram. Genießen Sie Ihre Kostproben auf der Terrasse des Verkostungsraumes, lehnen Sie sich entspannt zurück, und lassen Sie Ihren Blick in die Ferne schweifen. Der Anblick dieser von Weingärten geprägten Landschaft verleiht jedem Freund des Rebensafts ein ungemein beruhigendes Gefühl. Es wird ein Wein sein … Übrigens: unser Verkostungsraum eignet sich auch vortrefflich für Festivitäten aller Art. Weinverkauf: AB-Hof. Familie lMüller freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

17.01.2018 - 30.01.2018

täglich ab 15 Uhr geöffnet

Kontakt

Winzerhof MÜLLER

Familie Müller

3508 Krustetten, Hollenburgerstraße 12

02739 2691



http://www.heurigermueller.at