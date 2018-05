Erstellt am 08. Mai 2018, 00:00

Genießen Sie unsere hausgemachten Spezialitäten (z.B. Geselchtes, Saumaise und Blunze), knackfrische Salate mit reichlicher Garnierung, frische Laberl und Weine aus unserem Eigenbau. Lassen Sie sich in unserem romantischen Innenhof unter der Weinlaube oder in unserem Heurigenlokal mit Donaublick vom Charme der Wachau verzaubern. Lokal & Garten Unser Nichtraucherlokal bietet Platz für 70 Personen und unser romantischer Heurigen-Garten mit Weinlaube kann nochmals 70 Gäste aufnehmen. Unser Heuriger öffnet um 12.00 Uhr und schließt um 24.00 Uhr. Sie haben also viel Muße, unsere Weine zu verkosten und sich dazu die eine oder andere Spezialität munden zu lassen.

Öffnungszeiten

03.05.2018 - 12.05.2018

wochentags ab 15 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 12 Uhr

Kontakt

Winzerhof Stöger

Winzerhof Stöger

3601 Dürnstein, Dürnstein 57

02711 396



http://www.winzerhof-stoeger.at