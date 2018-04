Nach dem Polit-Wirbel um die Abholzung und mögliche Errichtung von Parkplätzen im Bereich des Wasserparks hat Nashoa Fantur auf Facebook eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Hollabrunner Grünoasen gestartet. „Ich bin nach der Studienzeit freiwillig von Wien wieder zurück nach Hollabrunn gezogen, weil ich die Natur hier so schätze“, sagt die 26-jährige PR-Assistentin, die sich selbst einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn attestiert und der NÖN nun Rede und Antwort stand.

NÖN: War die Überlegung, Parkplätze im Bereich des Wasserparks zu errichten, der Auslöser für die Unterschriftenaktion?

Fantur: Das war sozusagen nur noch der Tropfen, der das Fass in mir zum Überlaufen gebracht hat. Als fleißige Fußgängerin verfolge ich die Rodungen nun schon seit Monaten – zu Beginn habe ich mir nicht wirklich viel dabei gedacht und darauf vertraut, dass die zuständigen Damen und Herren schon wissen werden, was sie da tun. Nur bin ich mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher.

Warum ist das so?

„Die Tafel am Eingang des Kirchenwaldes sollten sich die Verantwortlichen in Hollabrunn zu Herzen nehmen.“ Grünen-Abgeordneter Georg Ecker postete dieses Bild. Er zählt natürlich zu den Unterstützern der Unterschriftenaktion. | Ecker

Angesichts des Ausmaßes an Abholzungen sehe ich es als meine Pflicht, mit allen Mitteln dagegen zu lenken. Eigentlich hab ich als alleinerziehende Mutter kaum Zeit, geschweige denn Nerven für so eine groß aufgezogene Aktion. Aber wenn sich sonst niemand dazu bereit erklären möchte, übernehme ich natürlich auch gerne alleine diesen ungemütlichen Part. In erster Linie meinem Sohn zuliebe, den die Rodungen tatsächlich zutiefst traurig stimmen. Auch viele andere Eltern hatten in den letzten Wochen und Monaten Schwierigkeiten, ihren Sprösslingen zu erklären, was hier genau vor sich geht. Und am schwersten tut sich wohl die ÖVP selbst mit Erklärungen, da sie nach wie vor nicht mit offenen Karten spielt.

„Wasserpark wurde vernachlässigt, auch im Gymnasiumpark sieht es trostlos aus “

Welche Bereiche in Hollabrunn sind aus Ihrer Sicht unbedingt zu schützen?

Zu den Grünoasen zählt für mich in erster Linie der Wasserpark, der bisher immer zum Entspannen und Verweilen eingeladen hat, in den letzten Jahren jedoch sehr vernachlässigt wurde. Hier hätte die Gemeinde schon eher ansetzen und dafür sorgen können, dass der Park wieder zunehmend an Attraktivität gewinnt. Anscheinend lag es jedoch nie wirklich im Interesse der ÖVP, ihn zu erhalten, und wer eins und eins zusammenzählt, erkennt hier auch einen Zusammenhang zu den geplanten Parkplätzen.

Weiters der Kirchenwald, der als beliebtes Ausflugsziel dient und meines Erachtens besonders geschützt gehört. Bereits vor einigen Jahren hätten geplante Bauprojekte große Teile des Waldes zunichtegemacht, eine Unterschriftenaktion konnte dies zum Glück verhindern. Inzwischen weht der Wind jedoch wieder in die ursprüngliche Richtung. Es ist mir ein großes Anliegen, die ÖVP schon im Voraus darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht im Interesse der Bürger und Bürgerinnen ist, hier Wohnflächen zu schaffen.

Der Gymnasiumpark zwischen BG und Erzbischöflichem Gym ist ebenfalls ein beliebtes Erholungsgebiet, auch hier sieht es inzwischen trostlos aus. Dasselbe beim Magersdorfer Kinderspielplatz, der jetzt Platz für den Rotkreuz-Bau mit dem Betreuten Wohnen machen musste.

Der Vizebürgermeister hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschwichtigt, dass die Überlegungen rund um den Wasserpark noch gar nicht konkret seien. War der Aufschrei vielleicht übereilt?

An dieser Stelle möchte ich an den glorreichen Infoabend erinnern, den die Gemeinde Ende 2017 abgehalten hat, um die Bevölkerung über den Ernst der Lage bezüglich Eschensterben & Co zu informieren. Angesichts der Nacht-und-Nebel-Aktion, in der die Hälfte des Wasserparks dem Erdboden gleichgemacht wurde, gab es natürlich viel Gegenwind und laute Aufschreie. An diesem Abend wurden selbst kritische Menschen dermaßen mit Fakten und „Experten“-Tipps gefüttert, dass es für alle ganz klar auf der Hand lag, dass die ÖVP im Recht sei. Monate später dann die Ernüchterung: An dem besagten Abend sind anscheinend einfach reihenweise alle nur für dumm verkauft worden! Der Wasserpark wird auf einmal doch nicht aufgeforstet, wie versprochen, sondern er soll mit Asphalt geschmückt und im selben Zug ein gastronomischer Betrieb eröffnet werden. Für wie beschränkt hält uns die Gemeinde eigentlich? Mal abgesehen davon ist es natürlich nie zu früh, um ein klares Statement zu setzen. Und meines lautet: Herr Bernreiter kann gerne seine eigene Hauseinfahrt zuteeren, aber bitte nicht öffentlich zugängliche Grünflächen, an denen wir und vor allem unsere Kinder uns noch länger erfreuen möchten!

Werden Bäume gefällt, heißt es zumeist, diese seien schadhaft oder krank gewesen. Kurz darauf erklären andere, dass das gar nicht oder nur bedingt stimmt und gesunde Bäume geschlägert wurden. Erzählt hier jemand die Unwahrheit?

Mit Sicherheit, immerhin steht hier Aussage gegen Aussage. Ich habe diesbezüglich jedenfalls mit Biologie-Studenten gesprochen und Fotomaterial gesammelt, das beweist, dass es sich hier nicht nur um kranke Eschen, sondern um gesunde Föhren, Trauerweiden etc. handelt. Meiner Meinung nach ist der ÖVP das Eschensterben äußerst gelegen gekommen. Und: Die Trauerweiden beim Fetter-Parkplatz waren sicher nicht vom Eschensterben betroffen und haben keine Fußgänger gefährdet, denn da war nicht mal ein Gehsteig! Ich persönlich möchte mich jedenfalls bei der gesamten Opposition für den Beifall und die Unterstützung bedanken. Es macht Mut, zu wissen, mit seinem Anliegen nicht ganz alleine dazustehen und dass es noch Menschen gibt, die das Herz am rechten Fleck tragen.

„Würde mir wünschen, dass in den eigenen Reihen mehr Meinungsfreiheit zugelassen wird.“

Die ÖVP regiert in Hollabrunn mit 23 Mandaten. Der Bürgermeister ist der Chef. Ist er der Einzige, von dem Sie enttäuscht sind?

Ich habe nie behauptet, enttäuscht von unserem Bürgermeister zu sein. Es ist ja wohl kein Geheimnis, dass in der Politik zum Großteil mit Marionetten gespielt wird. Daher halte ich es nicht für richtig, eine Einzelperson für die Abholzungen anzuprangern. Allerdings würde es mich interessieren, für welche Werte er persönlich steht und ob er die ganze Geschichte mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Immerhin befindet er sich in einer Position, in der er ganz klar auch dafür sorgen könnte, dass der Natur in unserer Gemeinde mit Respekt begegnet wird. So wie auch er wünscht, mit Respekt behandelt zu werden.

Was würden Sie sich von der Politik und konkret von der regierenden Partei wünschen?

Unter anderem, dass auch in den eigenen Reihen mehr Meinungsfreiheit zugelassen wird. Ich bin während der Aktion mit vielen Gemeindebediensteten ins Gespräch gekommen, die zwar gerne ihre Unterschrift abgegeben hätten, allerdings Angst um ihren derzeitigen Posten haben. Ist so was denn vertretbar? Da läuft meiner Meinung nach schon von Grund auf einiges schief! Allein die unglaubliche „Freunderlwirtschaft“ zwischen Wirtschaftstreibenden und Parteileuten lässt sehr zu wünschen übrig. Außerdem wäre es angebracht, von Anfang an mit der Wahrheit herauszurücken, anstatt die eigenen Wähler für dumm zu verkaufen. Jeder Einzelne von uns hat das Recht auf Mitsprache, die Grün- und Wohnflächengestaltung unserer Stadt geht uns alle etwas an! Es wird auf Dauer nicht funktionieren, so schamlos über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden. Und nur weil die Wirtschaft in Hollabrunn total am Boden ist, gibt das der Gemeinde keineswegs das Recht, ihre wirtschaftlichen Interessen über das Wohl aller zu stellen und im selben Zug alles dem Erdboden gleichzumachen – vermutlich auch noch, um die eigene Haushaltskassa aufzuwerten.

Wann werden die Unterschriften übergeben?

Ich habe letzte Woche versucht, einen Termin für Ende April zu bekommen, um die gesammelten Unterschriften im Rahmen eines kleinen, öffentlich zugänglichen Events feierlich zu übergeben. Am Telefon wurde mir erklärt, dass es nicht ganz im Sinne der Partei wäre, die Übergabe groß aufzuziehen, sie könnten sich besser vorstellen, dass ich die Listen einfach abgebe. Bis zum heutigen Tag (Anm.: Sonntag) habe ich, obwohl versprochen, keinen Rückruf erhalten. Das Datum konnte dadurch noch nicht fixiert werden.

Welche Eigenschaftswörter fallen Ihnen spontan zu den aktionistischen Maßnahmen ein, die zuletzt für Aufregung gesorgt haben (Flugblatt und „Rathaus-Beschriftung“)? Nährt das nicht auch die Stimmen jener, die den Grünen genauso (linken) Radikalismus vorwerfen?

Gewagt, riskant, originell. Die Rathaus-Aktion hat meine Unterschriftensammlung leider ein wenig sabotiert, da durch die radikale Art der Umsetzung der Transport der ursprünglichen Botschaft leider etwas verloren gegangen ist und die Aussage mitunter das Ziel verfehlt hat. Viele Menschen, die mein Projekt ursprünglich unterstützen wollten, waren plötzlich hellauf erzürnt. Auf einmal kamen leere Listen retour, wo zuerst noch großer Unterstützungswille gezeigt worden war. Aber auf Kritik und Rückschläge war ich eingestellt, da bemühe ich mich, die entsprechend wegzustecken. Selbstverständlich möchte ich mich für den unerwarteten anonymen Support bedanken. Nichtsdestotrotz war das nicht die feine Art. Schimpf- und Hasstiraden sind jedenfalls nicht die Lösung für ein harmonisches Miteinander in unserer Gemeinde, so viel steht fest.