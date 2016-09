Es sei ein Tag der Freude und ein Meilenstein fürs Hollabrunner Rote Kreuz, eröffnete Bezirkshauptmann Stefan Grusch – als Bezirksstellenleiter in Rotkreuz-Uniform – den Spatenstich für das 7,4-Millionen-Euro-Projekt in der Robert Löfflerstraße. Zwar werde bis zum Baustart noch einige Zeit vergehen, „aber wir starten noch in diesem Jahr, da fährt die Eisenbahn drüber“, versprach Manfred Damberger von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Waldviertler“.

Fast 500-köpfiges Team von Ehrenamtlichen

Durch die unmittelbare Nähe zum Krankenhaus werde es zu verkürzten Einsatzzeiten kommen. Dass auf dem Areal gleichzeitig 29 Einheiten für Betreutes Wohnen – eine besondere Wohnform für ältere Menschen, bei der Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit und Sicherheit der Bewohner gefördert werden – errichtet werden, schaffe Synergien.

Der Rotkreuz-Fuhrpark wird endlich wieder in einer einzigen Halle seinen Platz finden. Es sei an der Zeit, den zahlreichen Mitarbeitern adäquate Arbeitsbedingungen zu bieten – mit Aufenthaltsräumen zum Wohlfühlen. Für die diensthabenden Mannschaften wird es entsprechende Ruheräume geben, umriss Grusch das Projekt. Die aktuelle Bezirksstelle in der Aspersdorferstraße sei für das wachsende Team schlichtweg schon sehr eng geworden.

Besonders stolz zeigte sich der Bezirksstellenleiter einmal mehr auf das fast 500-köpfige Team von Ehrenamtlichen, die man bei der Stange halten müsse.

Grusch dankte den „starken Partnern“, die für ein solches Projekt notwendig seien. In Doppelfunktion sprach Richard Hogl – als Vertreter des Landes NÖ sowie als Bürgermeister des Rettungssprengels. Die betroffenen Gemeinden steuern immerhin ein Drittel der Kosten bei. „Das Rote Kreuz ist unverzichtbar für uns alle“, so Hogl, der auch die Leistungen der hauptamtlichen Mitarbeiter hervorstrich.

„Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind unbezahlbar“

Damberger betonte, dass das Projekt ausschließlich mit niederösterreichischen Firmen durchgeführt werde. Großteils seien es Unternehmen aus der Region. Die Energiekennzahl des Gebäudes schramme mit 12,14 nur knapp am Wert eines Passivhauses vorbei.

Mit der Gemeinde Hollabrunn habe es eine extrem gute Zusammenarbeit im Genehmigungsverfahren gegeben, dankte Grusch dem Team rund um Stadtamtsdirektor Franz Stockinger und Baudirektor Otto Aschauer.

„Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind unbezahlbar“, betonte Bürgermeister Erwin Bernreiter und Rotkreuz-Präsident Willi Sauer (77) konnte das in einem seiner letzten offiziellen Auftritte vor der Neuwahl nur bekräftigen. Allein in Niederösterreich mache die freiwillige Arbeit gegengerechnet 80 Millionen Euro pro Jahr aus.

Sauer appellierte an den Zusammenhalt. „Wenn wir etwas zielstrebig vorantreiben, dann schaffen wir es. Helfen, meine lieben Freunde, beginnt mit den Menschen.“ Die neue Bezirksstelle werde jedenfalls nicht aus Jux und Tollerei errichtet.

Das Projekt

Allgemein:

Planung: Architekt Friedreich ZT GmbH, Karlstein/Thaya

Heizung mittels biogener Fern-wärme, kontrollierte Wohnraumlüftung, Niedrigenergiebauweise;

Rotes Kreuz:

Erdgeschoss: Bürobereich mit Journaldienst, Besprechungsräume, Archiv;

Obergeschoss: Seminarräume, Ruhebereich – Einzel- und Doppelzimmer;

Fahrzeughalle mit 19 Stellplätzen, Werkstätte, Waschbox etc.

Wohnungen

Vergabe in Miete; Nutzfläche zwischen 59 und 68 m2; Terrasse, Balkon oder Loggia; Carport; eigenes Kellerabteil; Gemeinschaftsraum; Arzt-/Betreuerraum; Aufzug; Trockenraum; Fahrradabstellraum; Barrierefreiheit im gesamten Gebäude.