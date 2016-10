„Danke für dein jahrelanges Wirken, vielleicht gibt’s doch noch Energie für ein weiteres Jahr“, hoffte Gemeinderat Mario Schaffer bei der letzten Vernissage im Kultur• Punkt. „Ich muss dir widersprechen: Ich überleg’s mir nicht mehr“, erwiderte Rosi Grieder-Bednarik. Schwer fällt ihr der Abschied von der Galerie dennoch (Seite 87). Die Leiterin stellt zum „Schluss•Punkt“ ihre eigenen Werke aus.

Zukunft steht bisher nicht fest

Die Pleißingerin baute die Galerie vor zehn Jahren mit Kulturinteressierten im früheren Hardegger Rathaus auf. Der Raum wurde ausgeräumt, der Boden erneuert, die Fenster wurden gestrichen. Zuletzt organisierte Grieder-Bednarik zehn Ausstellungen im Jahr alleine: Der Aufwand wurde der 72-Jährigen schließlich zu groß.

Die Malerin wünscht sich eine Nachfolge für die Galerie und eventuell für den dazugehörigen Verein. Bisher stehe eine Zukunft nicht fest. „Es muss nicht unbedingt eine Galerie sein“, findet sie. Kammermusik, kreatives Schreiben: Vieles komme infrage. „Es wäre nur schön, wenn es ab und zu eine Ausstellung geben würde.“

Freunde aus der Umgebung, aus Wien und Tschechien, Wegbegleiter, Künstler, Mitglieder ihrer Malgruppe und Familienmitglieder kamen zum Abschied. „Ich bin wirklich erfreut, dass immer so viele gekommen sind.“ „Fremde“ hätten sich stets zum Fixpublikum gesellt.

„Ich will viel mehr fortfahren“

„Es tut mir leid, dass ich das beschlossen habe, aber es bleibt einfach dabei.“ Grieder-Bednarik will sich mehr ihrem künstlerischen Tun widmen, ihr umfangreiches Archiv aus ihrer Zeit als Grafikerin ordnen und: „Ich will viel mehr fortfahren.“ Noch vor der Vernissage reiste sie in den Iran. Sie denkt auch an einen Spinnkurs, wo erfahrene mit jungen Bäuerinnen zusammengebracht werden sollen.

In der Ausstellung „Schluss• Punkt“ sind Aquarelle zu sehen: Ortsansichten zum Beispiel oder Werke, die zum heurigen Thema „Wald“ passen. Die Bilder sind noch am 8., 9., 15., 16., 22. und 23. Oktober von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr zu sehen. Grieder-Bednarik ist vor Ort und freut sich auf Gespräche mit den Besuchern.

Die Finissage wird für einen Rückblick genutzt: Geburt und Leben der Galerie werden auf Fotos und in Gesprächen mit Wegbegleitern beleuchtet.