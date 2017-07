Agnes Zeizinger beendete ihre Karriere als Musikschülerin mit einem eindrucksvollen Abschlusskonzert. „Ich kann mir nicht vorstellen, jemals ohne Musik zu sein“, sagte die 20-Jährige bei ihrem beruflich bedingten Abschied, der ihr sichtbar schwerfiel.

Stolz auf ihre Leistungen war an diesem Nachmittag vor allem einer: Alfred Tuzar. „Von kleinst bis jetzt war Agnes bei mir“, berichtet der Musikschullehrer, dass Zeizinger seit 2003 seine Geigenschülerin war.

„Der Mendelssohn war heute ganz besonders gut“

Ruhig und märchenhaft begann das Konzert mit einem Werk aus Robert Schumanns „Märchenerzählungen“: Agnes Zeizinger an der Geige, Barbara Bachmann an der Klarinette und Bernadette Eliskases-Tuzar am Klavier. Die Zuhörer kamen auch in den Genuss, die „Romanze in F-Dur“ von Ludwig van Beethoven zu hören.

Dieses Stück spielte die junge Musikerin bereits 2016 beim Wettbewerb „prima la musica“ mit ausgezeichnetem Erfolg. Die kurzen Pausen zwischen den Musikstücken nutzte Alfred Tuzar, um dem Publikum „G‘schichtln“ über die Magersdorferin zu erzählen. „Zeit ihres Lebens ist Agnes mit dem Rad in die Musikschule gefahren, mit der Geige am Rücken“, erinnerte sich der Geigenlehrer. Das Instrument habe diese Fahrten gut überstanden, schmunzelte er.

„Der Mendelssohn war heute ganz besonders gut“, war auch die Musikerin zufrieden mit ihrer Leistung. Denn gerade Felix Mendelssohn-Bartholdys Konzert in e-Moll stellte sie bis zum Schluss vor Herausforderungen, aber schließlich spielte sie es sogar auswendig vor ihrem Publikum. „Meine Nachbarn werden froh sein, dass sie es nicht mehr dauernd hören müssen“, scherzte Zeizinger.

Zum Abschluss zeigte sie gemeinsam mit Matthias Frey, Leni Eckhardt (Gesang) und den Tuzars, dass Streicher auch in der Popmusik ihre Berechtigung haben: „Rather Be“ begeisterte.