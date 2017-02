Die Alberndorfer Gemeinderätin Renate Böhm (VP) kämpft weiterhin für den Erhalt der Buslinie aus dem Pulkautal bis nach Hollabrunn. In einer schriftlichen Stellungnahme stellt Georg Huemer, Sprecher des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR), in aller Klarheit fest: „Die Befürchtungen der sehr aktiven Gemeinderätin entbehren einer Entsprechung in der derzeitigen wie künftigen Realität.“

„Das Pulkautal wird ständig im Stich gelassen“

Diese Antwort erzürnt natürlich die angesprochene Gemeinderätin: „Es wurde von einem Mitarbeiter vom VOR definitiv bestätigt, dass der Bus, den ich täglich benutze, in Guntersdorf endet!“

Schützenhilfe erhält Böhm von ihrem Bürgermeister Christian Hartmann (ÖVP). Aber auch der FPÖ-Vizebürgermeister Manfred Baumgartner ist über die Haltung der VOR-Verantwortlichen erbost: „Die Buslinien nur mehr bis zum Bahnhof in Guntersdorf-Grund zu führen ist ein Rückschritt im öffentlichen Verkehrsangebot.“

„Es ist wie in der Vergangenheit, das Pulkautal wird ständig benachteiligt und im Stich gelassen“, findet Baumgartner. Ortschef Hartmann sieht die Zukunft der öffentlichen Verkehrsmittel alles andere als rosig: Der Förderverein „Weinviertler Linien“, dem alle Gemeinden im westlichen Weinviertel angehören, bekam jährlich vom Land NÖ finanzielle Hilfe für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Förderverein nun ohne Fördermittel

„Ab heuer nicht mehr“, so Hartmann. „Die geplanten Einsparungsmaßnahmen erfahren wir bei der Informationsveranstaltung im Frühjahr, wo die finalisierten Fahrpläne vorgestellt werden.“

Dieser Ansicht widerspricht der VOR: „Im Rahmen der Neuausschreibung der Regionalbusse in der Region westliches Weinviertel werden keine Einsparungsmaßnahmen umgesetzt“, so Huemer. „Es wird im Gegenteil der bestehende Verkehr analysiert und entsprechend den Bedürfnissen der Menschen in der Region optimiert.“

Nachsatz: „Der Regionalbusverkehr wird unterm Strich im selben Ausmaß angeboten wie bisher, jedoch kann es zu Umschichtungen von der einen Linie zur anderen geben – je nach Bedarf beziehungsweise Fahrgastaufkommen“.